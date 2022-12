Activista defiende a Estrada Ferreiro de acusación de viudas de policías

“Todavía tengo desacuerdos en muchísimas cosas con Ferreiro, sobre todo en el tema del pago de las pensiones a los policías, pero pues no me consta que se les haya dicho ‘perras’”, dijo.

Estos comentarios, de acuerdo a la acusación, habrían sido emitidos en un encuentro público que sostuvo el ex Presidente Municipal con las ofendidas en septiembre de 2021, sin embargo, en este encuentro estaba presente Rojo Carrizosa, quien desestimó las acusaciones.

CULIACÁN._ Yesenia Rojo Carrizosa, activista defensora de los derechos de policías municipales jubilados, respaldó la declaración del ex Alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, quien sostiene no cometió los delitos de abuso de autoridad y discriminación en contra de viudas de policías.

De acuerdo a las acusaciones, Estrada Ferreiro habría llamado “perras” a las viudas de policías, y sugerido que “se buscaran un mayate para que las mantenga”.

Debido a estos señalamientos, y a los de cometer presuntamente el delito de desempeño irregular de la función pública, Estrada Ferreiro fue destituido y desaforado el pasado 10 de junio.

“Se unieron todos los poderes para hacerle daño, no solo a una persona, le están haciendo daño a todo un Estado de Derechos, y tengo que decir que en eso estoy completamente de acuerdo con él”, defendió la activista.

“Si las viudas mintieron, todo el aparato gubernamental las apoyó para hacer una acusación de esa magnitud”.

Esta semana, ex Alcalde hizo público un video de 25 minutos que documenta el encuentro que sostuvo con las viudas de policías y en donde presuntamente las agredía verbalmente.

“Yo sí lo considero grave y el asunto ha llegado hasta un punto de que las viudas ya dicen específicamente qué día se les dijo ‘perras’ y pues ese día, el 10 de septiembre del 2021, pues este yo estuve en la manifestación y no se les dijo ‘perras’, en ese momento no se les dijo ‘perras’”, sostuvo Rojo Carrizosa.

“Yo creo que aquí se trataba de aplicar la ley, no excederse, no violentar a alguien en el afán de sacarlo de la Presidencia. No nos podemos ir, pues, inventando delitos, y en este caso yo lo veo como el inventar un delito”.

Cuando aún se encontraba en funciones, Rojo Carrizosa encabezó una recolección de firmas en contra del ex Alcalde Jesús Estrada Ferreiro con la intención de llevarle a juicio político.