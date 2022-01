Activistas van por penas más severas por maltrato animal; buscarán presentar reforma en el Congreso de Sinaloa

Las penas menores que se tienen de castigo para el maltrato animal es uno de los problemas que afectan mayormente en la impartición de justicia, expusieron integrantes de colectivos de protección animal.

Gabriela López, directora general de Fundación Laika, expresó que esta situación es una de las trabas que ponen las autoridades para que no procedan las denuncias de este tipo, ya que ellos mismos saben que las penas son menores y que no son privativas de la libertad.

”Esta reforma que viene en los mismos términos que la anterior, aumenta penas, necesitamos aumentar la pena de maltrato y crueldad animal, a una pena mayor a tres años para poder entonces que proceda una prisión preventiva y que no pueda salir con 5 mil o con 2 mil pesos al final de una multa, entonces es lo que deseamos”, comentó.

”Y eso obviamente, ese instrumento no lo tiene el juez, por eso no llegamos a eso, el tema de la Fiscalía es diferente, la Fiscalía está obligada a recepcionar la denuncia, pero juega un poco con la ignorancia de la gente, entonces la gente decide no denunciar”.

La activista señaló que no siempre hay grupos protectores al pendiente de las muertes masivas, de envenenamiento, golpes, balazos, de lo que todos los ciudadanos, todos los días se quejan y de las cuales al menos reciben promedio 5 denuncias en sus redes sociales.

”Entonces como no se convierten en mediático, porque sería llenar nuestras redes sociales de puro tema de amarillismo, de muertes violentas de animales, entonces no es necesario, no necesitaría que fuera una protectora exigir que le reciban la denuncia, ya que solo por aparecer en el Código Penal como delito deberían de recepcionarlo, pero no lo hacen”, dijo.

“Es lo que queremos hacer, queremos aumentar la pena, realmente desde ahorita lo que queremos hacer es esa reunión con la Fiscalía, porque la Fiscalía debe de tener un perito, ni siquiera tienen un perito para cómo determinar la muerte de un animal y ellos saben que si no lo determinan y no hay un cuerpo, ya no pueden hacer nada”.

Por lo que para este 2022 tiene como propósito presentar ante los diputados del Congreso del Estado esta situación y generar un punto de acuerdo para ayudar a los animales que se encuentran en situaciones vulnerables.

“A parte ahora tenemos que sentarnos con ellos para ver cómo nos ponemos de acuerdo y generar esa reforma que quedó pausada, queremos mejores leyes, mejores reglamentos y mejores procedimientos y para eso es necesario primeramente el trabajo en el Congreso del Estado”, señaló.

Los activistas presentarán una reforma al Código Penal y a la Ley Estatal de Protección Animal que quedó en comisiones, para que se dé un aumento en las penas, además considerar delito el tema de la zoofilia, abandono de animales de compañía, e incluir en los programas educativos el tema del maltrato animal.