El Presidente del Partido Sinaloese y ex Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén Ojeda, acudió a la audiencia inicial en la que su hijo fue presentado como imputado por el delito de Desempeño Irregular de la Función Pública.

En el caso también se encuentran señalados funcionarios de la UAS tales como el Rector Jesús Madueña Molina y el ex Rector Juan Eulogio Guerra Liera, así como miembros del comité de adquisiciones de la institución.

Cabe destacar que el hijo del ex Rector, Héctor Melesio Cuén Díaz, ya no es funcionario de la UAS pues presentó su renuncia en el mes de abril.

“Cuándo no se es culpable no hay nada, cuando no se es culpable no hay carpeta de investigación”, sostuvo Cuén Ojeda.

“Ahorita vengo a solidarizarme con mi familia por la arbitrariedad de un personaje que seguramente la gente ya no lo quiere”.