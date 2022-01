$!Acusa despido injustificado maestra de la Universidad Politécnica del Mar y la Sierra

En busca de una institución que respaldara sus derechos, Hernández Molina solicitó ingresar al Sindicato de Trabajadores Académicos y Administrativos de la UPMyS, le negaron el ingreso y contactó a Armando Heráldez Machado, dirigente estatal de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, con la misma petición, puesto que el sindicato de la universidad se encuentra adherido a la confederación, sin embargo, no obtuvo respuesta del dirigente.

Fue en noviembre del año pasado que se dirigió al Gobernador Rubén Rocha Mocha y María Teresa Guerra Ochoa, titular de la Secretaría de las Mujeres, solicitando apoyo en la resolución de su situación laboral.

En el mes de diciembre se lleva a cabo un proceso al interior de la universidad, en el que a los maestros se les indican las clases, horarios y grupos con los que trabajará el próximo cuatrimestre.

Anabella Hernández no recibió esta información, no fue contemplada para el próximo periodo escolar.

“El 20 de diciembre entregué un segundo oficio en la Secretaría de la Mujer diciendo que temía por mi seguridad laboral porque habían salido oficiales las cargas académicas para el siguiente cuatrimestre y no se me estaba considerando”, explicó.

“Hice un documento dirigido al secretario académico con copia a rectoría solicitando que me informaran cuál iba a ser mi carga para el siguiente cuatrimestre, me dijeron que estaban haciendo revisiones, que estaban checando, nunca me dijeron que estaban armando un expediente para despedirme”, agregó.

Al solicitar una explicación a las autoridades correspondientes recibió evasivas, llegó el periodo vacacional y al volver a clases el lunes 3 de enero ya la esperaban con la carta de despido, explicó.

Actualmente su caso se encuentra en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y en la Junta de Conciliación y Arbitraje en espera de una resolución que convenga a ambas partes.

Anabella Hernández hace un llamado al Gobernador y a la titular de Secretaría de las Mujeres para que garanticen espacios de trabajo libres de acoso y hostigamiento con igualdad de condiciones para hombres y mujeres y que casos como el de ella no se repitan.