CULIACÁN._ El Diputado Sergio Mario Arredondo Salas lamentó que la Secretaria de Educación Pública y Cultura, Graciela Domínguez Nava, no haya encontrado una ruta para aplicar los 200 millones de pesos que el Congreso del Estado asignó para el horario extendido en escuelas primarias.

“No vimos en la titular, no vemos en la titular de Educación Pública el espíritu de que el horario extendido y alimentación escolar estén en los planteles, no habla del tema, no informa del tema, no expone el tema”, sentenció el legislador.

“Me da la impresión de que no tiene interés, eso es lo realmente grave”.

Afirmó que Domínguez Nava tampoco ha acudido a los planteles para ver el tema, además que los padres y madres de familia no han tenido comunicación con las autoridades estatales y federales para el regreso del horario extendido.

“Siempre vimos resistencia, siempre vimos el cómo no, nunca vimos el cómo sí”, fustigó.

Para el ejercicio fiscal 2023, el Congreso del Estado asignó 200 millones de pesos para la implementación del horario extendido, los cuales serían aplicados a través del programa La Escuela es Nuestra.

“Vemos la voluntad de un Gobernador pero vemos áreas que no desdoblan, áreas que no generan un trabajo operativo de implementación”, añadió Arredondo Salas.