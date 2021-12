Acusa Estrada Ferreiro a Diputado Marco Antonio Zazueta de incitar a la violencia en su contra o de su familia

El Presidente Municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, hizo público su temor de ser agredido como consecuencia de las declaraciones del Diputado local Marco Antonio Zazueta Zazueta.

El legislador de Morena ha criticado en diferentes ocasiones la administración de Estrada Ferreiro, específicamente en relación a la jubilación de policías municipales y los desacuerdos que han tenido con el Gobierno de Culiacán.

“Sí tengo temor, eso lo debo confesar, de que me vayan a agredir o hacer algún daño, como ya lo intentaron alguna vez algunos policías, porque hay personas que van a incitar a la violencia. Hago responsable a Marco Zazueta como persona y como Diputado, no me importa que sea diputado, de lo que me pueda pasar a mí o a mi familia en mi casa”, mencionó el Alcalde.

“El que sea Diputado no va a salvarlo de lo que le pueda pasar legalmente”.