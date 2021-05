Acusa Mario Zamora que portales de ‘fake news’ contra su campaña operan desde la Biblioteca Central de la UAS

Los portales que publican “Fake News” contra la Alianza Va por Sinaloa operan desde la Biblioteca Central de la Universidad Autónoma de Sinaloa, afirmó Mario Zamora Gastélum, candidato a la Gubernatura por el PRI, PAN y PRD.

Basándose en información de la Fiscalía General del Estado, el priista argumentó que Luis Alfonso N y Raúl N son los autores materiales de estas páginas que tienen como fin atacar a los candidatos que integran la coalición Va por Sinaloa, mismos que, sostuvo, operan a favor de la campaña de Morena y el Partido Sinaloense.

“Ya la ratifiqué y por eso nos pudieron dar vista del expediente, y por eso pudimos sacar los nombres de las personas que están en el comité de campaña de Rubén Rocha, personas totalmente vinculadas a él y a Héctor Melesio Cuén, que están trabajando juntos y de la mano... se pudo revisar en la IP que lo hacen desde la biblioteca de la UAS. Lo que antes criticaba Rubén de que usaban los recursos de la UAS, hoy lo están haciendo en favor de él y creo que eso no se vale, creo que eso retrata de cuerpo entero la calidad de personas que son”, acusó.

El Senador con licencia subrayó que además de utilizar a los estudiantes de la universidad en campañas, también se está usando la estructura de la Casa Rosalina en este proceso electoral.

Zamora Gastélum recordó las palabras que le dijo Rubén Rocha Moya, candidato a la Gubernatura por Morena y el Partido Sinaloense cuando le reclamó que se estaban metiendo con su familia, a lo que el morenista solo le dijo que ‘lo iba a ver’.

“Él me lo dijo cuando estaba con Loret, que no era él, que le saludara a mi familia, que él no hacía esas cosas, ahí se lo estoy probando que sí es responsable y ahí está la foto de su equipo de campaña, donde la persona que lo está haciendo está dentro de su equipo”, recordó.