De actuar de forma ilegal por presuntamente filtrar información a la prensa relacionada con las denuncias interpuestas contra funcionarios de la UAS, su hijo Héctor Melesio Cuén Díaz y contra él, Héctor Melesio Cuén Ojeda acusó a la Fiscalía General del Estado y a su titular.

“Lo que me llama la atención es que a las 8:33 “es recibido por parte de la Fiscalía” y a las 9:05 lo reportan en un tweet, ¿quién está filtrando esto? Que es ilegal completamente, están en la ilegalidad, al “bote” deberían de dar... No hay de más, la Fiscalía filtra el documento del Poder Judicial, no hay de otra, como lo han estado haciendo de manera permanente”, señaló Cuén Ojeda referente a la judicialización de una denuncia contra administrativos de la UAS, donde se incluyó a su hijo, este lunes en la mañana.

De la misma manera, señaló que no existe una división entre los poderes del Estado, y calificó como pobre el desempeño de la titular de la Fiscalía General del Estado, Sara Bruna Quiñónez Estrada.