CULIACÁN._ El dirigente municipal del Partido Revolucionario Institucional, Ramiro Garza Bayliss, reprobó que el segundo Informe de Labores del Presidente Municipal de Culiacán será presentado a puerta cerrada, sin rendir la información pública a la ciudadanía.

De acuerdo a Garza Bayliss, los Regidores recibieron una copia del documento en físico el viernes, para analizarlo antes del acto protocolario interno que realizarán el próximo lunes 30 de octubre.

“Los Regidores lo acaban de recibir apenas antier, no digital, un manchote de hojas y les dijeron ‘estúdienlo si quieren comentar algo’. No hay evento, no hay nada. No sé a qué le teme el señor, si lo único que le va a ganar es la popularidad que no tiene, que lo conozcan un poquito”, manifestó el dirigente del PRI en Culiacán.

Antes del evento, carente de información pública, el líder priista analizará la copia que le fue entregada a la Regidora Flor Hernández Martínez, en caso de objetar contra algunos de los datos presentados.

“Quedamos en analizarlo juntos, ella solo tiene una copia. No hay información, está sumamente oculto, no hay anexos públicos, desconozco si en algún momento lo van a subir a la página, espero que sí, para poder desdoblar este conocimiento y hacer un análisis objetivo de lo que está presentando el Alcalde”, agregó.

En la conferencia semanal del Frente Amplio en Culiacán, los dirigentes municipales del PRI, PAN, PRD se pronunciarán al respecto.