“Cómo les ha dolido que no mataran a los que se llevaron de aquí, para que crezca el número de homicidios de Culiacán”, reclamó.

CULIACÁN._ La oposición a la actual administración estatal y municipal, y los colectivos promotores de seguridad, se encuentran frustrados que en Sinaloa no se registren más muertes, calificó el Gobernador Rubén Rocha Moya.

En su conferencia de prensa La Semanera, el Gobernador dijo que él ha rezado por la seguridad del estado, mientras que sus opositores lo hacen para que aumenten los asesinatos en Sinaloa.

Señaló que la estrategia de seguridad de su administración ha funcionado.

“Nos está dando resultado la estrategia que tenemos, y lo digo con la frente en alto. No puedo mentir, soy de la 4T, no mentimos, no hay gobierno anterior a nosotros que haya tenido la seguridad en los niveles que la tenemos ahora”, dijo.

Sin embargo Rocha Moya aseguró que se trabaja para disminuir los feminicidios y homicidios en el estado.

“Mientras haya personas asesinadas, mujeres asesinadas, tenemos que preocuparnos por reducir y que no siga pasando eso”, destacó.