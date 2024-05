CULIACÁN._ El productor agrícola Baltazar Valdez Armentia enfrenta acusaciones por dos delitos de fuero federal después de casi un año de tomar las instalaciones de Petróleos Mexicanos en Topolobampo, Ahome, como parte de una manifestación contra el precio de comercialización del maíz.

El agricultor fue puesto ante un juez federal este 16 de mayo, en la ciudad de Culiacán, en donde escuchó las acusaciones en su contra.

En esta audiencia inicial no se logró la vinculación a proceso pues el juez consideró insuficientes los argumentos de la parte ofendida. La audiencia se retomará el 21 de mayo a las 11:00 horas.

Como medida preventiva fue impuesta la prohibición de salir de la entidad, así como concurrir a las instalaciones de Pemex ni acudir a reuniones con personas del gremio agrícola y podrá llevar su proceso en libertad.

La tarde del miércoles 15 de mayo Baltazar Valdez fue arrestado en Chihuahua y trasladado a Culiacán debido a que contaba con una orden de detención por la manifestación de junio de 2023 en las instalaciones de Pemex. El agricultor pasó la noche bajo resguardo de la Fiscalía General de la República hasta que terminó la audiencia inicial y pudo retirarse del recinto federal.



Sala de juicios

En la sala número uno del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Sinaloa, se llevó a cabo la audiencia inicial contra el productor agrícola Baltazar Valdez Armentia mediante una videoconferencia que inició a las 13:30 horas.

En la presentación se encaró la parte ofendida la parte ofendida, Juan Carlos Morales Rojas, apoderado legal de Pemex y los defensores del acusado Ricardo Beltrán Verduzco, Anabel Hernández Ríos, Marino Orlando Solano Sandoval, Blanca María de Jesús López, Praxedes González y Aarón Guerrero.

En un primer momento, los abogados solicitaron al Juez dos horas para imponerse del contenido de la carpeta de investigación contenida en tres tomos.

A su vez pidieron al juez que para mayor acceso auditivo y para garantizar el acceso a la justicia y una adecuada defensa la audiencia se llevara a cabo de manera presencial.

No obstante el Juez expresó que el método utilizado de videoconferencia era aceptable y no vulneraba los derechos relativos a la defensa técnica y adecuada ni de inmediación ni oralidad.

Además, expuso que hacer la audiencia presencial no garantizaba la seguridad del Centro de Justicia ya que no se contaba con el personal suficiente para resguardarlo en caso de una posible manifestación de productores agrícolas.

Pese a ello, solicitó al auxiliar de la sala verificar con el propio centro esa información.

Posterior al receso, la audiencia continuó de forma remota y siguió con la formulación de imputación por parte de la Fiscalía.

El Ministerio Público destacó que durante el bloqueo que Valdez Armentia lideró junto a otros productores agrícolas en las instalaciones de Pemex en Topolobampo, en los días del 8 al 15 de mayo, afectó la distribución de combustibles a terminales en Culiacán, Guamúchil, El Fuerte y Navojoa.

Esto, señalaron, provocó pérdidas de Pemex estimadas en 119 millones 953 mil 756 pesos, sumado a 786 mil 922 pesos en las instalaciones de Pemex Logística.

En ese mismo sentido, indicaron que el daño durante la toma del aeropuerto Internacional de Culiacán del 13 al 15 de junio, liderada por Baltazar Valdez, fue de 90 vuelos cancelados. Mientras que las aerolíneas reportaron un informe de gastos de 116 mil 60 pesos en desayunos, comida, cena y hospedaje para quienes no pudieron abordar sus vuelos.

Como medida cautelar, inicialmente solicitaron prisión preventiva justificada al imputado derivado de un presunto riesgo de sustracción o abandono del estado, argumentando la capacidad de influencia que tiene el productor agrícola para movilizar personas.

No obstante, el Juez consideró insuficientes los argumentos, en cambio impuso como medida no salir del estado y prohibió a Baltazar Valdez concurrir o acercarse a lugares relacionados con petróleos mexicanos, así como no acudir a reuniones con productores agrícolas.

Esta medida se acatará hasta la próxima audiencia que se llevará a cabo el 21 de mayo a las 11:00 horas, por lo que solicitó inmediata libertad por lo procedente a la causa penal 109/2024.

Las medidas impuestas por el Juez fueron comunicadas al grupo de productores agrícolas que se mantenían afuera de las instalaciones del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado, por lo que rápidamente abandonaron la zona.