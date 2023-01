CULIACÁN._ El ex Alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, acusó al Diputado Feliciano Castro Meléndrez, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de desinformar sobre su situación jurídica.

“Él se encarga de filtrar información que es falsa, como decir que yo aunque pierda los juicios, aunque los gane, no vuelvo a la Presidencia Municipal, pues miente, están desorientando a la gente nada más”, señaló Estrada Ferreiro.

“Todo lo que publique el amigo este es para golpearme”.

Comentó que puede volver a la Alcaldía de Culiacán si la ley se lo permite, y le atribuye a problemas de grupo sus diferencias con el Diputado Castro Meléndrez.

“Pero son puercos para hacer las cosas”, sentenció.

Estrada Ferreiro fue desaforado tras un juicio político por incumplir con la Ley de Seguridad Pública en el caso del pago de pensiones a viudas de policías, según han informado diputados en reiteradas ocasiones, además el Congreso también recibió una solicitud de juicio político acusando al ex Presidente Municipal de no cumplir con los descuentos a la cuota de agua potable.

Ambos juicios políticos fueron descalificados por Estrada Ferreiro, argumentando que son falsos.

“En ningún momento yo incumplí con la Ley de Seguridad Pública porque a todo mundo se le pagó, se acabó el argumento”, afirmó.

“En el caso del agua potable a nadie se le negó el descuento, así que no hay materia, y el Tribunal de Justicia jamás me va a condenar por algo que es falso, pero aún así están parados los juicios, los dos, no pueden continuar”.

Detalló que los procesos están detenidos por los amparos que interpuso, además manifestó su desconfianza en el Supremo Tribunal porque dijo que, quizás, no todos lo magistrados estén en su contra pero algunos sí.

“No confío yo en que salga favorable porque es todo un sistema de gobierno en contra mía, ¿o no se han dado cuenta?”, comentó.

Estrada Ferreiro acudió este viernes al Congreso del Estado para entregar documentación que, dijo, cada diputado debe conocer sobre su caso.

“No es posible que 40 diputados piensen igual, o estén haciendo las cosas mal y no sepan lo que están haciendo, lo digo porque varios diputados y diputadas me han abordado, me han ofrecido disculpas”, expresó.