Acusan a funcionarios de Sinaloa de violentar derechos de mujeres

González Galindo aseguró que aunque respeta la libertad de expresión, se le ha informado que la acusación fue realizada por una causa política, y no de defensa por los derechos humanos.

“Yo soy una persona que respeto a la libre expresión. No se me ha informado cuál fue el motivo, pero bueno, yo soy muy abierto a que me digan qué fue, qué tomaron en cuenta. En lo particular soy muy respetuoso los derechos”, declaró el funcionario.

“De acuerdo a lo que me han comentado, algunos consideran que es más algo político que realmente de criterio de evaluación, pero bueno, veríamos”.

El titular de Salud estatal precisó que no ha recibido alguna queja o denuncia, formal o informal, por parte de mujeres durante su administración que sirviera como argumento para sostener el señalamiento.

“Yo soy muy respetuoso del desempeño de las mujeres, de hecho soy muy crítico con el hecho de que las mujeres han luchado tanto para defender sus derechos”, recalcó.