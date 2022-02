Acusan abogados que Inzunza Cázarez es ‘garrotero’ y represor desde el Gobierno del Estado

Abogados de la Alianza Mexicana de Abogados, encabezados por Ricardo Beltrán Verduzco, señaló que el secretario General de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez, realiza acciones de garrotero o de represor desde el Gobierno del Estado para los críticos que no concuerdan con su ideología.

También criticó que no sea un funcionario en quien confiar, al tener intereses personales sobre el bien común, y realizar acciones incongruentes a lo que dice que busca el gobierno local.

Beltrán Verduzco se reunió hoy con medios de comunicación, acompañado del abogado Francisco Javier Villarreal, de la Federación de Abogados de Sinaloa; de Julio Castro, del Colegio Eleuterio Ríos; y Antolín Fragozo Cháidez , del Colegio de Abogados de Navolato.

El abogado explicó que una reunión realizada en Guasave, en donde estuvo presente el Presidente Municipal y otro grupo de profesionistas, para demandar la construcción del Centro de Justicia, acudió Inzunza Cázarez, como secretario General de Gobierno, quien “desde que inició la reunión” dijo que qué bueno que no llevaron a otras organizaciones y de manera especial a Ricardo Beltrán.

“Porque es una persona que todos los días critica, porque es una persona que señala y podría decir, Ricardo Beltrán, lo mueven otros intereses y no los intereses del gobierno”, habría dicho Inzunza Cázarez.

“El interés de nosotros es un distinto a lo de él, como Secretario General de Gobierno; el interés de nosotros es buscar la paz, la armonía, la tranquilidad, la gobernabilidad, el estado de derecho, el respeto a los derechos humanos y a los derechos fundamentales, esa es nuestra misión, ese es nuestro objetivo”, dijo Beltrán Verduzco.

“El objetivo de Enrique Inzunza es obrar un cheque muy jugoso, que percibe como ex Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, que es un interés muy distinto al nuestro, su objetivo es cobrar ese jugoso cheque, como Secretario General de Gobierno, ese es el interés de él; el interés de él es haber acomodado a su esposa, como Magistrada del Supremo Tribunal de Justicia, e interés de él es haber intervenido por su hermano, para que sea Director General de Cobaes, el interés de él es acomodar a todos sus cuates en la Secretaría General de Gobierno”.

Su interés, recalcó Beltrán Verduzco, es violentar los derechos humanos y los derechos fundamentales, sobre todo de los trabajadores.

Entonces recordó que aunque el propio Inzunza Cázarez señaló que uno de los objetivos y una de las recomendaciones del Gobernador es que los derechos de los trabajadores sean inviolables, él los violentó despidiendo a todos los de la Dirección de Gobierno, argumentando que cometían el delito de espionaje.

“Violentó los derechos laborales de esos trabajadores, ese es el interés de él; miren qué distinto el interés de nosotros, que todos los días salimos para buscar el sustento de nuestras familias, a través del ejercicio de nuestra profesión”, insistió.

“Sí traemos un interés muy distinto, no es posible que el Gobernador del Estado, él un hombre de lucha, por muchos años, encabezó movimientos, pero resulta que ahora su Secretario General de Gobierno es el garrotero, es el represor, porque este mensaje que mandó a través de estos abogados, es un mensaje de intimidación, es un mensaje de amenaza, para todos aquellos que no comparten su pensamiento o su ideología o que no comparte las acciones que ellos vienen haciendo”.

Beltrán Verduzco pidió al Gobernador que recuerda que en su pasado se involucró en movimientos sociales que al final lo llevaron a ocupar el cargo que ocupa, que no permita que Inzunza Cázarez coarte el derecho de manifestarse a organizaciones.

“... no es posible que todavía a estas alturas se pretenda también intimidar la labor periodística, como lo ha venido haciendo en distintas partes del estado de Sinaloa”, dijo.