”Quita la bola”, “Arreglen la fila”, “No los dejen pasar” gritaba la gente a los policías, quienes fueron sobrepasados por el grupo de personas, que no guardaba la sana distancia, algunos sin cubrebocas.

Ante la rebeldía de algunas personas que no acataban las indicaciones, tuvieron que salir más elementos de seguridad pública para poner orden y calmar a la gente desesperada por entrar.

”No es justo, oiga, el trato que nos están dando, están muy mal organizados, no es posible que los policías no pongan orden, no nos dicen nada, esto es un cochinero, quién sabe a qué hora nos van a atender”, dijo la señora Gloria, quien sentada en su silla de ruedas, acompañada de su hija, se quejó de la logística mientras esperaba su turno.