Admite Gobernador aumento de desplazamiento forzado por violencia en Sinaloa

El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, reconoció un incremento en el número de personas que han sido desplazadas a causa de la violencia en el Estado.

Defendió que desde la administración estatal mantienen gestiones para auxiliar y apoyar a las familias que han tenido que abandonar sus lugares de origen.

“El tema del desplazamiento no solo en Badiraguato, aquí se nos ha multiplicado, esta parte de aquí de arriba de Tepuche y esa parte, todas las estamos atendiendo”, respondió el mandatario.

“Se entiende que están temporalmente bajando y los tenemos ubicados los domicilios que bajan, con familiares, y ahí les estamos apoyando”, prometió.

En las últimas semanas los reportes de familias desplazadas por la violencia en Sinaloa se han agravado a raíz de hechos violentos en comunidades rurales de la entidad.

En la capital del estado uno de las franjas más afectadas ha sido en la zona norte, en sindicaturas como Tepuche, en comunidades como Caminaguato o Agua Caliente de los Monzón.

Mientras que en Badiraguato en los últimos días pobladores han denunciado brotes de violencia en San José del Llano, La Sábila o Soyatita.