Sin avisar a su equipo, el Gobernador Rubén Rocha Moya se ha escapado de los reflectores para buscar conocer cuáles son los intereses y las necesidades de los sinaloenses, según admitió hoy ante cientos de ciudadanos que acudieron a un evento de arranque de obras.

El mandatario dio detalles de sus escapadas, que hizo hacia el tianguis Los Huizaches o a las dunas a ver a los razers, algo que no fue común en otros mandatarios, verlos sin equipos de seguridad o colaboradores de primer círculo.

“Vas y te encierras y tu despacho, pues ahí no ves a gente, necesitamos ver a la gente, necesitamos encontrarnos con ustedes”, explicó como contexto.

Luego detalló que hace unos domingos salió al tianguis.

“El otro día, el domingo, me levanté temprano y me fui al tianguis de Los Huizaches, un tianguis populoso y todo, nadie supo, ni mi Comunicación Social ni nada, ¿por qué?, porque no quiero que vayan a agarrarme en pose, ‘ah, mira, ahí anda visitando a los comerciantes’, entonces no saben, no quiero que sepan, lo que quiero yo es ir con la gente a ver qué”, expresó.

Rocha Moya visitó ayer la comunidad Macario Gaxiola, cerca del ejido Cinco de Mayo, en Navolato, para dar el banderazo de inicio de obras de una carretera que lleva a Los Pochotes y que será rehabilitada.

Explicó que le sugieren que no salga solo, porque lo van a ver y le van a pedir trabajo.

“Lo que quiero es que me digan qué quieren, si puedo resolverles, pues les resuelvo, y si no les digo ‘no se puede’, pero si no sé qué es lo que quiere la gente, qué es lo que me plantea, pues...”, manifestó.

En el mismo discurso, Rocha Moya aseguró que también había ido a recorrer las dunas de Altata, para conocer lo que hacen en los vehículos todo terreno.