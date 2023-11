La intoxicación se dio en dos hechos diferentes el viernes pasado, pues los niños no tenían relación entre sí, dijo el titular de la dependencia, Cuitláhuac González Galindo.

“Aquí en Sinaloa, ni en el golfo de Sinaloa, hay fentanilo”, sostuvo.

“Un día alguien dijo que el fentanilo entraba por Mazatlán, eso no existe aquí. Pero eso no evita que el fentanilo llegue. Existen cocinas, no laboratorios”.