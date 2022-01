Adolfo Beltrán recibe invitación para integrarse a Movimiento Ciudadano, luego de dejar el PAN

Adolfo Beltrán Corrales está oficialmente fuera de Acción Nacional en el Congreso, el ahora legislador sin partido compartió que para el 2024 estará bajo las siglas de un nuevo partido, pero no ha decidido con cual podría aportar a la entidad, exponiendo que ha recibido invitaciones para platicar sobre su posible integración al PRD, Movimiento Ciudadano y de algunos priistas.

“Estoy iniciando una etapa de Diputado sin partido y prácticamente no es fácil porque el sistema parlamentario está hecho para los partidos, pero vamos a tratar lo mejor de nosotros mismos”, dijo el ex integrante del PAN, que con su renuncia disolvió el grupo parlamentario de ese partido, limitándolo con una sola Diputada a no tener voto en la Junta de Coordinación Política.

Este jueves se dio lectura al acuerdo número 33 elaborado por la Jucopo para aceptar la salida de Beltrán Corrales y declarar la disolución del grupo parlamentario panista de la 64 Legislatura, por no contar con el número indispensable para la formación de un grupo parlamentario, así como la incorporación de Giovanna Morachis Paperini a este órgano, con voz y sin voto.

“Agradecer la invitación del Dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, quizá los próximos días estaremos atendiendo la invitación, platicando primero, quiero también decirles que una persona que es asesor del Dirigente nacional Dante Delgado ya tuvo comunicación conmigo, quedamos también de platicar”, dijo sobre las ofertas recibidas desde su renuncia.

“Reitero y dejo muy claro que por lo pronto vamos a mantenernos como diputado sin partido, posteriormente ya analizaremos la posibilidad si nos sumamos a MC o a cualquier otro partido, ellos nos están invitando la gente de la Dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano con miras al proyecto 2024, que es un tema que nos llama la atención, pero todavía no es una decisión que hemos tomado”, agregó.

Al igual que se han comunicado de Movimiento Ciudadano, compartió que ha platicado con otros partidos, como el PRD, pero como lo ha dicho en otras ocasiones, se mantendrá como Diputado sin partido al menos unos meses para analizar irse a otro espacio, al cuestionarle si le llamaba la atención MC indicó que no tiene razón de rechazarlo, al cual consideró como un buen espacio de reflexión y señaló que tiene 27 años de vida política y pretende seguir en ella.

Beltrán Corrales agregó que no ha recibido invitación alguna de Ricardo Madrid Pérez, coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Congreso de Sinaloa, pero sí de otros actores de ese partido en el estado a formar parte de sus filas.

Antecedentes

El Diputado Beltrán Corrales fue víctima de agresiones el pasado 19 de diciembre del 2021, en el marco de las elecciones internas del Partido Acción Nacional para elegir a la nueva dirigente el Comité Directivo Estatal, dichas agresiones valieron que levantara una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y decidiera renunciar al PAN luego de 27 años de militancia.

El 18 de enero de 2022, el legislador Beltrán Corrales presentó ante el presidente de la Junta de Coordinación Política, Feliciano Castro Meléndrez, un documento para comunicar la renuncia y separación del grupo parlamentario del PAN, declarándose como diputado sin partido, lo cual ya fue aceptado por las y los diputados de la 64 Legislatura.