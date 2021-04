Advierte Estrada Ferreiro ‘un daño enorme’ si el PRI vuelve a gobernar Culiacán

Antes de conectar los micrófonos, comparte que está dispuesto a hablar de lo que sea. Confía en no molestarse, pero en tono bromista, no es algo que él pueda garantizar.

El Alcalde con licencia habla de todo un poco, pero hay un punto en el que él hizo énfasis.

En días anteriores Faustino Hernández Álvarez, candidato de la Alianza Va por Sinaloa para la Presidencia Municipal, sostuvo, tal y como lo ha hecho durante toda su campaña, que él busca rescatar Culiacán. Sin embargo Estrada subraya que la capital sinaloense no necesita ser salvada, porque no está perdida.

- Él habla de rescatar Culiacán

¿Y quién dijo que está perdido? Culiacán está bien, no está perdido, lo va a rescatar, no sé a qué se deba lo del rescate, se rescata cuando algo está perdido, Culiacán no está perdido.

Estrada va más allá. Afirma que lo peor que le podría pasar a Culiacán, es que el Partido Revolucionario Institucional vuelva al poder.

- ¿Cree que a Culiacán le haga bien ser gobernado por el PRI?

No, para nada, ¿si el PRI vuelve a Gobernar Culiacán? no para nada, sería un daño enorme, porque ya abatimos un 80 por ciento de la corrupción, ¿por qué un 80 por ciento? porque yo estoy seguro que hay corrupción en el Ayuntamiento, pero es fácil detectable, pero no podemos actuar contra nadie si no hay una denuncia, porque para que haya un corrupto, debe haber un corruptor, y si el corruptor no se atreve a denunciar, no podemos actuar contra nadie.

- ¿Los avances que usted ha dicho quedarían al traste si gana el PRI la elección?

Completamente, porque tenemos pendiente reformar leyes y reglamentos para que sea irreversible lo que estamos haciendo, para que quede plasmado en la ley en un documento, en obra pública sobre todo.

El morenista lo reconoce, él es amigo del candidato priista. Como persona, dice respetarlo, como político deja la opinión a la gente, aunque está convencido que el Diputado con licencia no se llevará la elección el próximo 6 de junio.

“Como persona lo conozco, somos amigos, pero como candidato no quiero emitir una opinión porque por supuesto que hay un interés de mi parte por ser mejor que él, yo sé quién soy yo, y sé quién es él, y bueno, eso que la gente lo diga y lo descubra, no yo.- ¿Está convencido que no van a llegar?

No, no me preocupa eso a mí... porque yo sé lo que he hecho y sé lo que la gente me dice en la calle. A mí las encuestas que han salido aún cuando me favorecen, no es la última palabra para mí, para mí lo que cuenta es lo que la gente me dice, cómo se expresa de mí. Estrada ahora tiene discurso, discurso que se logra a base de experiencia, misma que tomó cuando contra todo pronóstico se llevó la victoria en la elección para la Presidencia Municipal en el 2018.

Si bien había trabajado en el servicio público durante la administración de Antonio Toledo Corro, pocos sabían quién era él cuando la gente lo votó en las pasadas elecciones. Muchos hablan del factor Andrés Manuel López Obrador, y Estrada lo acepta, reconoce que él no hubiera ganado si AMLO no hubiese estado en la boleta.

“Han dicho que no va a ser la misma porque Andrés Manuel no va en la boleta, y efectivamente no va en la boleta, la otra vez ganamos gracias a él, hay que decirlo humildemente, porque fue la realidad, sin embargo, sin mi trabajo no hubiéramos ganado, gracias a su imagen impresa en sus boletas a su nombre en las boletas ganamos todos, hasta los que no querían ganar”, precisa.

“Pero hoy nos va a ir mejor, porque hoy Andrés Manuel López Obrador, no va la imagen de él en la boleta, pero está en la mente de los mexicanos, y está en el corazón de todos los mexicanos, y saben que ha cumplido los compromisos de campaña”, menciona.- Quitando a Andrés Manuel del medio, ¿cree que Estrada Ferreiro ha hecho lo suficiente para ganar la Alcaldía?

Sí. No puedes quitarlo... pero sí, sí la ganamos porque de todas maneras va identificar la gente lo que hicimos, con lo que él ha pedido, el bienestar para la gente. Cuando se le pregunta sobre si su designación como candidato estuvo en duda, dice que no, pero reconoce que sí hubo intentos para sacarlo de la jugada, teniendo que al final hablar con alguien, sin decir quién, para que pusiera orden.

“No, ninguna duda (si sería el elegido), primero fue Gerardo, pero a mí no me quitaba el sueño, sabía yo que él no iba a ser, además no me iba a ganar Culiacán en una encuesta. En el caso de Graciela (Domínguez Nava, Diputada por Morena de la 63 Legislatura) intentaron hacerlo a través de quitar Aurelia Leal, de Guasave, poner un hombre, para forzar que Culiacán fuera mujer... tuve que hablar con alguien, para que le bajaran tantito.

- ¿Mario Delgado? Con alguien, y pusieron orden.

- Entonces estuvo en duda su candidatura. En duda no, lo que pasa que no sabía alguien lo que estaba pasando, tuve que decírselo.

- ¿López Obrador? Alguien.

En ese hermetismo, Estrada rememora sus palabras de hace dos años, que él no iría por la reelección de Culiacán.

Hoy, acepta que el motivo de esas palabras, es debido a que anhelaba la Gubernatura.

”Yo cuando dije que no, no es porque no quisiera continuar en el servicio, sino porque estaba viendo yo una cosa mejor, no se logró, no se pudo”.

- ¿Qué cosa? La Gubernatura, hay que decirlo, y no creo que haya fallado a mí el cálculo y todo, pero como quedó ya quedó, no voy a discutir ya nada.

- ¿Ahorita está apoyando totalmente a Rocha? Fui el primero que se pronunció en favor de Rocha Moya, como dijo el amigo aquel ‘haya sido como haya sido’, él fue designado, y yo tengo que apoyarlo, ¿por qué? El Presidente me invitó a mí a participar en un proyecto de nación, no por un puesto. El Alcalde con licencia recuerda sus primeros meses como Presidente Municipal, y sobre todo, ese pleito que se cargó contra los empresarios por la eliminación de los Ceprofies, situación de la que no se arrepiente, ya que con ello se pudo hacer obra pública en el Municipio, como lo fue la instalación de más de 60 mil lámparas led en la capital sinaloense.

“Al principio sí, quisieron pelearse, pero después no, pueden brincar y hacer maroma y caer parados pero van a quedar en donde mismo, pero no pasa nada. ¿Pero qué logré con ello? Más recaudación, más de 90 millones de pesos adicionales al Municipio ¿para quién? Para la gente del pueblo”, explica. ”¿Qué logré con quitarle el agua potable al Jardín Botánico? 3 millones de pesos de ahorro... ¿Qué logré con quitarle el carro de basura a la Primavera? logramos un ahorro como de 12 millones de pesos anuales, y todo ese dinero está invertido en Culiacán, porque todas las lámparas led que pusimos, las 62 mil lámparas instaladas, contra 10 mil de vapor que había... pagábamos 17 millones de pesos de luz antes, ahora pagamos 12 y medio”, precisa.

Estrada Ferreiro muestra sus cartas del por qué la gente debería votar por él. Minimiza sus enfrentamientos con los líderes camarales, empresarios y medios de comunicación, y resalta la disminución de la deuda pública y la captación de impuestos para mejorar la infraestructura de la Comuna.

“La deuda histórica sin fuente de pago, de más de mil 80 millones de pesos, la bajamos a menos de 500, y eso jamás lo había hecho nadie”, expresa.

- ¿Cómo se logró reducir esta deuda?

No distrayendo el dinero de los impuestos, en primer lugar; segundo lugar, negociando con los empresarios lo que se les debía, les decíamos ‘a ver, te voy a pagar con descuento’ ¿cuánto? ‘treinta por ciento’, y decían que antes era el 20, pues sí, pero antes eran moches, lo que aquí pedimos no es un moche, es un descuento... toda esa reducción que hicimos es muy significativa, haz de cuenta que pagamos 100 millones con 70 millones nada más”, explica.

- ¿Ahora hay finanzas sanas? Completamente, todo lo que hicimos es incuestionable, nadie puede cuestionar nada, esa es la plataforma de campaña... yo estoy reconocido en el país, por la gente de México, como el único Alcalde que ha bajado la deuda histórica, y que no tenemos endeudamiento actual, soy el único, soy el único con una campaña contra el covid para contener el contagio del virus”, expresa.

Jesús Estrada Ferreiro quiere gobernar de nuevo Culiacán, y es por eso que llama al voto de la ciudadanía. Promete una ciudad donde se respete la ley, y donde vendrán mejores servicios públicos para la gente.

“Me comprometo a lo que me he comprometido siempre, a luchar y trabajar por el bienestar del pueblo, a no caer en la corrupción, a tratar de mejorar el estilo de vida de los culiacanenses, a que haya respeto a la ley y al orden en nuestra ciudad y nuestro municipio”, asevera.

