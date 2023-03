Jesús Madueña Molina, Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, emitió comentarios de advertencia a medios de comunicación locales en relación a coberturas recientes sobre el tema de la Ley General de Educación Superior y las reformas a la Ley Orgánica de la UAS.

“Si siguen provocando a la universidad después no anden quejándose, porque la universidad sabe con qué contestar, ahí está la historia, yo nada más así se las dejo”, alertó a reporteros de diversos medios de comunicación que lo entrevistaban en las inmediaciones del edificio de Rectoría.

Estos comentarios fueron emitidos después de que al Rector se le cuestionara por un video que circula en redes sociales en el que aparecen jóvenes identificados como estudiantes al interior de la Facultad de Derecho de la UAS, manifestándose a favor de las reformas preparadas para modificar la Ley Orgánica de la institución.

“No fueron estudiantes, miren hubo un grupo, un noticiero que llevó a un grupo, no sé quién se los pagó y fueron, tomaron el video y se fueron, qué casualidad que llegó el reportero junto con los estudiantes. No es cierto eso, lo desmentimos totalmente”, acusó el Rector.

“No hay argumento, no, no es cierto. No es cierto eso, seguimos trabajando en los 18 municipios de manera tranquila. Lamento mucho que se presten a ese juego sucio, así como se están prestando de manera perversa los actores que están en contra de la universidad, yo les pido que respeten a la universidad, que respeten su estabilidad, que respeten esa vocación que tenemos”.

En el video se documenta que más de tres decenas de jóvenes realizaron un recorrido al interior de las instalaciones de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en Ciudad Universitaria.

“Sí a la democracia”, “Sí a una universidad libre del PAS”, eran unas de las consignas que podían apreciarse en las pancartas.