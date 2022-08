Advierten posibles fallas y vacíos en iniciativas que el Congreso votará como agenda en pro de las mujeres

Ciudadanas, activistas y regidoras acudieron a la mesa de trabajo “Agenda Púrpura 64” que convocó el Congreso del Estado, y señalaron a legisladoras las fallas y vacíos de leyes que entrarán a discusión en el periodo extraordinario de sesiones que inicia este lunes.

El evento fue encabezado por la Diputada Almendra Negrete Sánchez, Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y Familia, explicó que la “Agenda Púrpura” es un compilado de leyes que han recopilado de todas las exigencias ciudadanas que les han manifestado.

La mesa de trabajo discutió los temas de violencia vicaria, que es cuando buscan dañar a una persona a través de un tercero. Por ejemplo, cuando las niñas y niños son testigos de las críticas hacia sus padres; también coaccionarla por medio de amenazas a los infantes, como decir que se los quitarán o les harán daño; o manipular a los menores.

Trataron el tema de violencia sexual “No, es no” que señala que la incongruencia en los testimonios de las víctimas es derivado de estrés post traumático y no como como una prueba de falta de credibilidad; paridad total en por lo menos el primer nivel de cargos públicos; y la 3 de 3 para que ciudadanos que pretendan acceder a cargos públicos como regidurías, sindicaturas de procuración, presidencias municipales y gubernaturas deban cumplir como requisito no aparecer en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Estado de Sinaloa, no haber sido condenado por delito de violencia política en razón de género, por delitos a la familia y que no sea agresor sexual.

Activistas y ciudadanas observaron que puede haber fallas de interpretación en las iniciativas por la forma en como fueron redactadas, que calificaron como confusa y con incongruencias.

La activista Priscila Salas, de la colectiva feminista No se Metan con Nuestras Hijas, destacó que las autoridades no tienen herramientas adecuadas como la grabación de los testimonios de las víctimas para que haya una versión de los hechos, refiriéndose a la iniciativa No es No.

También destacó que la reforma que contempla la violencia vicaria debe ser con el enfoque del interés superior de niñas, niños y adolescentes.

Gloria Morales, de la organización Mapasin, agregó al a conversación que hace falta legislación para la capacitación de operadores del transporte público para que sepan cómo actuar cuando ocurren hechos de violencia a bordo de las unidades, como ya ha ocurrido anteriormente.

Subrayó que también es necesario que aterricen la idea de la Policía de Género porque muchas veces son hombres los que integran el equipo, cuando son las mujeres quienes podrían empatizar con la víctima.

Omar Lizárraga, del Comité de la Diversidad, coincidió con que estos equipos también deber ser capacitados porque ha habido señalamientos de violencia hacia las mujeres transexuales.

Agregaron ciudadanas que también deben de dotar recursos a las células de reacción que tratan los problemas de género.

Las participantes señalaron en el caso de la iniciativa No es No, que puede tener valoraciones distintas según la persona que esté tratando el caso, ya que muchos de los argumentos pueden ser subjetivos porque hay cosas que no pueden ser comprobadas científicamente.

La activista feminista Heydi Mares también subrayó la importancia de fijar la forma en cómo son estudiadas las violencias porque hay muchas que tienen su antecedente en medios digitales, ejemplificó el caso de la violencia vicaria que en ocasiones inicia con amenazas vía redes sociales o mensajes.

En el caso de la iniciativa 3 de 3, la activista feminista Mariel Yee apuntó que deben ser más específicos con los documentos que piden a los aspirantes a cargos públicos para que comprueben que no han incurrido en las violencias mencionadas, ya que en un ejercicio ciudadano comprobaron que la plataforma utilizada deja subir cualquier tipo de archivo en el apartado.

La iniciativa de paridad en todo, la estudiante Karina Franco destacó que también debe tomarse en consideración que haya políticas públicas para que las mujeres no sufran una doble discriminación cuando quieran acceder a la administración pública, es decir, por ser joven y mujer. Otra participante también subrayó que en los cargos públicos hay diferencia en salarios cuando son otorgados a hombres o mujeres.

La ex Diputada Éricka Sánchez criticó que la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer no opera de la manera adecuada y está en las mismas condiciones en las que inició hace años, que trabaja como si fuera una unidad en la Fiscalía General del Estado.

La ciudadana Daniela Villaverde aportó a la conversación que las leyes deben tener máxima divulgación en un lenguaje entendible porque en la redacción utilizan palabras muy sofisticadas y eso las hace inaccesibles para personas de escasos recursos, ya que les crean confusión sobre cómo funciona la legislación y si las autoridades pueden ayudarles. Además que la democracia en los procesos de denuncia provoca que las víctimas desistan de continuar con la denuncia.

La “Agenda Púrpura” es uno de los temas que discutirá el Congreso del Estado en el cuarto periodo extraordinario de sesiones que iniciará este lunes 29 de agosto.