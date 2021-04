Jesús Estrada Ferreiro, candidato a la Alcaldía de Culiacán por Morena y el Partido Sinaloense, señaló que una de las mejores acciones de su administración fue haber reducido la deuda del Municipio sin fuente de pago de mil 080 millones de pesos, a menos de 500 millones de pesos.

El Alcalde con licencia, quien busca la reelección, enumeró una serie de logros durante su administración, y uno de los más importantes es haber reducido la deuda a corto plazo a más del 50 por ciento durante su gestión,

“Es mejorar lo que hemos hecho, no nos endeudamos, estamos pagando la deuda histórica sin fuente de pago, de mil 080 millones de pesos la bajamos a menos de 500, en dos años y medio, ya meterán el metrobús, que ya está aprobado desde hace mucho, que ya está el convenio, no se había firmado porque yo no sabía dónde estaba el convenio, pero hace tres días o dos me llamaron a que fuera a firmarlo al Ayuntamiento, lo mandó el Gobierno del Estado... la primera obra que se hará del metrobús, de infraestructura es el Bulevar Sánchez Alonso, desde la escuela de Medicina, hasta Loma de Rodriguera”, expresó.

El morenista dijo que en los recorridos que ha hecho por las colonias de Culiacán, la gente le ha expresado su apoyo, y que está convencido de que ganará la contienda del próximo 6 de junio, sobre todo porque la ciudadanía está al tanto de su trabajo como Alcalde.

“Ser honesto con la gente, ayudarles con todo lo que han ocupado, en lo que está en nuestras manos hacer, alumbrado público, la limpieza de parques y jardines, no todo, pero la mayor parte, el reencarpetado de calles, el bacheo, apoyarnos con la salud ahora con el Covid, ni una persona se nos ha muerto, a todos los atendimos, sin costo para nadie, por parte del Ayuntamiento”, señaló.

“Más de 300 acciones de vivienda gratuitas para igual número de familias directamente para el número de personas que las ocupan, sin intermediarios, sin síndicos, ni regidores ni diputados ni nada, directamente a la gente”, añadió.

Estrada Ferreiro llamó a los culiacanenses a votar consciente, no en políticos corruptos, y que él es la mejor opción para que siga la Cuarta Transformación en la capital del Estado.

“Que voten a conciencia, con quien consideren no les va a seguir robando, que voten con la gente, o candidatos que sepan que han beneficiado al pueblo... Alguien me decía que no iba a ser lo mismo porque López Obrador estaba en la boleta, que por eso ganamos, con humildad digo que sí ganamos en parte por eso, pero sí hice mi trabajo, no es por eso, y hoy no va en las boletas, y con mayor razón vamos a ganar ahora”, mencionó.