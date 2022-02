Afirma líder que Stase no está metido en la renta de la USE, pero en el Sistema Integral de Ahorro y Préstamo sí tiene injerencia

Después de que el Gobernador Rubén Rocha Moya diera a conocer asuntos relacionados con el arrendamiento del edificio en el que se encuentran las instalaciones de la Unidad de Servicios Estatales, la líder del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado, Teresa de Jesús Ochoa, señaló que no están involucrados en el arrendamiento de la USE, pero sí tienen injerencia en el Sistema Integral de Ahorro y Préstamo (SIAP).

“Nosotros ahí en la cuestión de los arrendamientos, nosotros no nos metemos, yo siempre le he dicho a los funcionarios, nosotros sí pedimos pues obviamente que el trabajador pues esté en lugares dignos, que es el tema que ahorita se ha pasado y se está viviendo en la USE, que ya lo estamos checando también con los funcionarios”, comentó.

Señaló que al igual que en el edificio de Homex, ya solicitamos ante Protección Civil que también se hiciera un estudio ahí.

En cuánto el Fideicomiso y el reparto de la renta de la Unidad de Servicios Estatales, la secretaria general del STASE detalló que no tienen nada que ver en cuestión de los arrendamientos.

“Nosotros no tenemos nada que ver ahí, en cuestión de los arrendamientos, nosotros no tenemos ahí. Lo que es aquí el tema que se está checando, es el tema del SIAP, que sí tenemos injerencia nosotros tantos los del SNTE como los sindicalizados, pero sí hemos estado muy cerca y muy al pendiente de todo lo que está gestando”, dijo.

“Sí mira, lo que pasa que ahí sí hay unos procesos que se están haciendo, respecto a nosotros la revisión que se viene haciendo del contrato colectivo, estamos también con ese tema también de lo del SIAP y pues estamos viendo, en concreto lo que viene siendo cómo se hicieron ahí unos ajustes”.

En cuanto al tema de los créditos conocidos como el SIAP, dijo, se está verificando, pero que todavía no hay temas específicos, pero que se tiene la intención de trabajar en conjunto con el Gobierno.

“Sobre todo también porque los compañeros, nosotros somos los representantes, y siempre he dicho que los pleitos ni ganados son buenos, y yo creo que aquí hay que buscar la forma de cómo dialogar y de cómo buscar soluciones”, dijo.

“Nosotros gracias a Dios estamos trabajando en equipo con la nueva administración, yo creo que no tenemos ningún problema de cómo buscar una solución para cualquier situación que se presente”.