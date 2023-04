CULIACÁN._ El Gobernador Rubén Rocha Moya aseguró que el Presidente Andrés Manuel López Obrador le respalda en el conflicto con las autoridades de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

En su visita a Sinaloa el pasado sábado, López Obrador habría declarado estar de lado del Gobernador.

De acuerdo a Rocha Moya, a pregunta expresa por parte de los medios de comunicación sobre a quién apoyaba, AMLO declaró que al Gobernador.

En su conferencia de prensa La Semanera, señaló este lunes que el Presidente le solicitó ser mediador en el conflicto que involucra a la UAS, al Congreso y a la Auditoría Superior del Estado.

Rocha Moya agregó que ya no será fuente ante medios de comunicación sobre el conflicto que se sostiene con la UAS, pues se separará del discurso de los entes involucrados.

“A partir de ahora yo no soy fuente del tema de la Universidad. Son el Congreso, el Rector, la Fiscalía y la Auditoría, incluso, me gustaría mucho que ustedes tengan muy en cuenta que los actores principales son los universitarios, pregúntales a ellos, divulguen eso, si dicen: nombre, no queremos, estamos muy a gusto así, pues también divúlguenlo, o si dicen, no ya queremos, también divúlguenlo”, pidió el Gobernador en su conferencia de prensa semanal.

“Yo, por supuesto que me ofrezco para mediar, eso me lo pidió el Presidente, y se los dijo a los periodistas, les dijo: ‘el Gobernador Rocha sabrá resolver respetando la autonomía, no permitiendo la corrupción, y buscando el diálogo’, son palabras de él. Entonces que diriman sus cosas las entidades autónomas en las que está el asunto y yo me ofrezco para el diálogo, con la premisa número uno de que es necesaria la democratización de la Universidad y la transparentar el uso de los recursos”.

El pasado mes de febrero el Congreso local aprobó la Ley General de Educación Superior, misma que establece en su artículo número 3 que el Poder Legislativo de Sinaloa podrá organizar consultas para reformar las leyes orgánicas de las universidades autónomas.

Ante ello la dirección de la UAS comenzó un proceso legal para ampararse de esta Ley recién aprobada.

Por otra parte, la Auditoría Superior del Estado denunció ante la Fiscalía estatal al Rector de la UAS Jesús Madueña Molina por el delito de abuso de autoridad.

De acuerdo a la denuncia la ASE ha solicitado información a la UAS para comenzar una investigación financiera, sin embargo la institución educativa no ha entregado lo requerido, lo que ha obstaculizado las labores del ente estatal.