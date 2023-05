CULIACÁN._ El Gobernador Rubén Rocha Moya reveló que ha intentado dialogar con el Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, acerca de reformar la Ley Orgánica de la institución, sin embargo, él no ha estado dispuesto.

En su lugar, dijo, ha sostenido la negociación con Héctor Melesio Cuén Ojeda, ex Rector de la casa rosalina.

“Yo he hablado con Héctor Melesio, solamente con él... No, no hay esa disposición (del Rector), tiene un planteamiento; a ver, vamos partiendo de la idea de que podemos hacer la reforma juntos en la universidad sin mayores exabruptos”, señaló.



- Pero Cuén no es autoridad universitaria...

- Pues sí; no, no, no lo es, son los llamados poderes de facto... tú no puedes sacarle la vuelta a lo que es una realidad.



El Gobernador señaló que deben ponerse de acuerdo con los diputados sobre las acciones a tomar, ya que a él no le compete ese asunto, pues solo juega un papel de mediador.

A su vez, detalló que Cuén Ojeda planteó que tienen una oposición jurídica, por lo que universitarios han acudido al recurso del amparo.

“El Rector no me ha pedido que hable con él”, recalcó.



- ¿Entonces Cuén se volvió un representante de la universidad?

- Pues yo creo, porque él quería hablar conmigo, yo no lo busco, yo tengo todos los textos; no hay más que una sola posibilidad que abran.



“(El Rector) no me ha buscado, yo soy mediador, cuando digo eso, digo ‘hablen con los diputados, pónganse de acuerdo y echen a andar la reforma juntos’, no yo, ellos, porque los diputados tienen una iniciativa presentada, pero además hay otros actores que han iniciado reformas... (Si Cuén no quiere la reforma de la Ley Orgánica) hasta ahorita eso es lo que han demostrado”, manifestó el Mandatario.

No es la primera vez que Cuén Ojeda funge como mediador, pues tras haber anunciado el Rector Jesús Madueña Molina una marcha a nivel estatal en defensa de la autonomía universitaria, hubo una reunión en la CDMX en la que estuvo presente junto al Gobernador de Sinaloa y el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, la cual acabó con la suspensión de la manifestación avisada.