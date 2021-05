Mario Zamora Gastélum, candidato a la Gubernatura por la Alianza Va por Sinaloa, agradeció a Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, por no haber intervenido en la elección de ninguna manera, luego de su visita a Sinaloa la semana pasada.

El abanderado de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática a la Gubernatura, indicó que el Mandatario nacional vino a Sinaloa a supervisar obras de importancia para la entidad, y subrayó que ningún ente gubernamental debe interferir en este proceso electoral.

El priista se pronunció de esta manera luego del proceso judicial que se está llevando contra Francisco García Cabeza de Vaca, Gobernador de Tamaulipas, quien dijo no estar muy enterado del mismo, pero reiteró que es importante no intervengan otras esferas en este proceso de elección.

“Esperemos que no, la verdad yo no estoy tan enterado (de lo que pasa en Tamaulipas) , estoy trabajando al 100 por ciento en mi campaña, en estar cercano con la gente, con mayor propuesta, en escucharlos, lo que esté pasando allá, mis respetos; lo que pido, lo que espero, es que se actúe de manera responsable, de manera madura, de que entiendan quienes estén en los gobiernos municipales, estatales y federales, no tienen por qué intervenir en lo electoral”, expresó.

El Senador con licencia subrayó que la visita de AMLO a Sinaloa fue totalmente de trabajo, ya que no se pronunció políticamente en lo que se refiere a la elección que se está viviendo en Sinaloa, y subrayó que de ganar la Gubernatura, habrá una buena relación entre ambos”.

“Yo creo que sería bastante prudente (que el Presidente se aleje de temas electorales), como lo hizo cuando vino aquí a Sinaloa, yo reconozco, vino a Sinaloa, vino a ver un tema de la planta Santa María, que es muy importante, vino a ver el tema de la Presa Picachos, ni hubo ninguna nota política, nada de nada, y eso lo reconozco del Presidente, el respeto que nos tiene a los sinaloenses, por eso como Gobernador vamos a trabajar muy bien de la mano”, manifestó.

Zamora Gastélum también se refirió a los hechos de violencia que se están suscitando en algunas partes del país en contra de candidatos, por lo que pidió a las autoridades den certeza de seguridad durante la jornada electoral.

“Yo sí le pido al Gobierno federal que dé certeza, que dé certeza de tener unas elecciones tranquilas, en paz, en calma, para que la gente con toda libertad pueda ir a depositar su voto”, mencionó.