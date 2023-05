Andrés García, uno de los manifestantes, señaló que hay productores que no protestan por miedo a no comer.

También tienen tres baños portátiles a los que les dan servicio de limpieza diariamente, para que los manifestantes no tengan que moverse a buscar otro lugar.

De igual modo, los manifestantes no tienen que preocuparse por hidratarse, pues tienen una tina de plástico llena de refrescos, té helado, entre otras bebidas refrescantes de múltiples sabores.

“Anoche ya habíamos cenado y nos llegaron 300 tamales, por comida no paramos y por comida menos, tenemos un bodegón de agua”, explicó.

Durante la espera, la convivencia entre los productores no falta, mientras disfrutan de las grandes cantidades de comida que tienen para compartir.

Durante las noches, los productores se turnan para hacer guardia a fuera de Pemex, ya sea en sus casas de campaña o carros para resguardarse del sereno.

“Creo que anoche habían más o menos de 60 o 70 personas”, contó Andrés García.

“Alguien comentó que llegó en la noche y no había nadie, cómo va a querer que estemos ahí a fuera platicando. La mayoría traemos carro, vamos y nos acostamos, yo traigo una casita de campaña, fui y me metí, pero no está uno ahí”.

El agricultor destacó que gestionará para conseguir una campana que alerte a los protestantes en caso de cualquier percance que suceda por la noche.