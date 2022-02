Al tema de policías que torturan se le debe dar seguimiento desde el Ejecutivo: abogados

El tema de las más de 100 denuncias contra policías de Sinaloa que han sido acusados de tortura, se le debe dar seguimiento desde el Gobierno del Estado y con vigilancia desde la dependencias y corporaciones de todos los niveles de gobierno, señaló Francisco Javier Villarreal Gastélum, presidente de la Federación de Colegios y Asociaciones de Abogados de Sinaloa AC.

También lamentó que este tipo de actos, de una naturaleza inhumana, se sigan registrando en la actualidad en nuestro estado.

“Es muy lamentable este tipo de acciones, de señalamientos en contra de policías, porque se supone, se presume a los cuatro vientos que están revisados o analizados bajo la lupa, estrictamente hablando, bajo el parámetro de Control y Confianza y estamos viendo que ese tipo de filtros no están funcionando en la realidad, tal vez funcionan para un ingreso, pero no en la operatividad”, dijo Villarreal Gastélum.

“Se les olvida la capacitación que se les da, en la cual nos costa, como abogado, que son científicamente bien preparados, pero hay estas ciertas excepciones, cuando se van a las calles policías, pero por un solo elemento mancha la corporación”.

Noroeste pudo documentar que de 2010 hasta el 2021, el Ministerio Público recibió 119 denuncias contra policías acusados de realizar actos de tortura contra los detenidos.

La información se obtuvo gracias a una respuesta a una solicitud de información hecha a la Fiscalía General del Estado, que originalmente se pedía específicamente sobre los Policías Ministeriales a su cargo, pero incluyó a todos los policías acusados, sin especificar cuántos ni de qué corporación cada uno.

“Es incidencia delictiva a partir de averiguaciones previas y/o carpetas de investigación por el delito de tortura en donde se encuentra relacionado personas con ocupación policía, sin precisar la corporación, de 2010 a la fecha”, justificó la Fiscalía.

En la respuesta de la FGE tampoco aclaró cuántos policías y funcionarios fueron dados de baja o puestos a disposición acusados de este delitos.

“Este tipo de pronósticos pues obviamente no los tenemos a la mano, pero históricamente no se ha sabido públicamente que haya sido sentenciado un solo policía por tortura, hasta ahorita a nivel local, no se ha sabido nada de eso”, agregó Villarreal Gastélum.

“Tal vez son amenazadas la víctimas, tal vez no se llegue a un arreglo en lugar de judicializar, lo que sí sabemos es que sí persiste este tipo de actos inhumanos, no todos los policías son así, pero la imagen se marcha de manera total y generalizado. Esto se debe de dar un seguimiento directamente del Ejecutivo, con directores, obviamente de la Secretaría de Seguridad Pública, al Director de la Policía Ministerial, hoy Comisario, al Director del Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, a todas las corporaciones, la Marina, la Guardia Nacional, deben de tener un estricto vigilancia al interior”.