El Gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya y el Presidente Municipal de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro han convivido desde antes de ocupar estos puestos públicos.

Ambos son allegados al Presidente Andrés Manuel López Obrador, y cuando Rocha Moya aún era Senador, era común verlos acompañar al Mandatario federal en sus giras por Sinaloa en las que comían juntos, intercambian confidencias y publicaban sus reuniones en redes sociales. Los dos representan orgullosos la corriente política del Movimiento Regeneración Nacional.

Pero, desde el 31 de octubre de este 2021 la relación cambió, ahora son funcionarios que deben coordinarse para garantizar un buen Gobierno para los culiacanenses.

Esta coordinación no se ha dado: los dos intereses inmediatos del Gobierno de Culiacán son el Sistema de Transporte Integrado y la actualización del impuesto predial con base en la inflación, intereses que no se han concretado; el primero necesita el apoyo del Gobernador para la dispersión de los recursos, y el segundo del Congreso del Estado... que de acuerdo con el Alcalde obedece instrucciones del Gobernador.

“Aunque Rocha diga que no se involucra, que no manda en el Congreso, claro que sí manda. De facto tiene el poder para hacerlo, que legalmente no debe hacerlo”, dice el Alcalde de Culiacán.

* ¿Por la facción política se refiere, o porque es el Gobernador?

Por todo.

EL PREDIAL

Las últimas semanas, los Diputados del Congreso del Estado de Sinaloa se han enfocado en legislar sobre la administración de recursos que tendrán los municipios y la entidad para el próximo ejercicio fiscal. Dentro de esas gestiones se discutió la actualización al impuesto predial.

El Presidente Municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, participó hace dos semanas en una mesa de trabajo con la Comisión de Hacienda Pública y Administración, les llevó su propuesta de aumentar el impuesto predial en un 6 por ciento, partiendo de la información anunciada por el Banco de México en la que se estima una inflación del 7 por ciento para el cierre de 2021.

La mesa de trabajo se convirtió en debate cuando el equipo del Alcalde y los Diputados discutieron en el salón Constituyentes. La propuesta del Presidente Municipal fue desechada y los Legisladores aprobaron un aumento del predial del 2.5 al 4 por ciento, insuficiente para atender servicios públicos, de acuerdo al Alcalde.

“Uno de ellos es la pavimentación de calles, probablemente el reencarpetado, el bacheo, parques y jardines, se gasta mucho mucho dinero en obras públicas; el tema de la salud, por ejemplo, gastamos 80 millones de pesos en este tiempo de la pandemia, ¿por qué? porque precisamente hemos invertido en atención médica, en medicamentos, comidas para los voluntarios de la vacunación, que le corresponde al Gobierno Federal”, explica Estrada Ferreiro.

“Ese 6 por ciento que es la inflación, poquito abajo, un punto abajo, era la propuesta inicial de algunos Diputados, que no lo subieron al pleno porque tienen miedo a hacerlo, pero están conscientes que no puede ser menos del 6 por ciento. Dije yo ‘si fuera el 6 por ciento, creo que no hay problema, va a impactar 20 pesos en un año a quién tenga casa de 500 mil pesos, quien tenga una de un millón pagaría 49 pesos más’. O sea, a nadie le impacta eso, ni lo sentirían, si no lo informamos ni se darían cuenta”

Los Diputados habrían actuado por instrucciones del Gobernador, Rubén Rocha Moya, según lo analizado por el Alcalde de Culiacán.

“La postura de los diputados y las diputadas , que yo lamento mucho que el Gobernador se haya anticipado a decir que él quería menos del 5 por ciento, porque aunque sé que él es el que controla el Congreso del Estado, porque entre gitanos no nos vamos a leer la buena ventura, yo sé cómo se maneja la Política, y a mí no me van a jugar el dedo en la boca nadie. Lo tengo que decir públicamente porque yo no estoy involucrado en esto, eso significa que el Gobernador opinó que sea menos del 5 por ciento y que él tiene que quedar bien con la gente, porque la gente cuando escucha ‘no hay aumento de impuestos’, dicen: ‘’¡Ay, mira, qué buen Gobernador tenemos!’”, menciona.

*Alcalde, usted ha sido señalado por Diputados y en columnas de opinión de medios de comunicación locales de ser un Alcalde que legisla. ¿cree que esto es perjudicial para usted? ¿para su imagen?

No, como ciudadano yo mandé Reformas al Congreso y las aprobaron, al Congreso Federal también, y no era Diputado ni Senador. Como ciudadano tengo facultad para hacerlo, como Presidente Municipal con más razón.

Pero como Presidente Municipal las reformas que ha tratado de impulsar no han procedido, y aunque en el Congreso del Estado de Sinaloa la mayoría de los Diputados son morenistas, como Estrada Ferreiro, él ve intereses personales de por medio.

“Ya lo estudié, lo valoré. Es personal”, determina.

LA SENADURÍA

“Saben que están las carreras por las Senadurías, y todos están pensando que yo voy a ser candidato”

* ¿Y va a ser candidato, Alcalde?

No, no. A mí lo que pase en su momento oportuno yo me atengo a eso.

*¿Si lo invita el partido Morena Nacional?

Mira, falta mucho para eso, no puedo decir si sí o sí no, sí como me sienta, si esté enfermo, si ya me morí, si, no sé, o si tengo una oportunidad mejor de algo. Yo a México no me quiero ir a vivir, y eso implicaría vivir la mitad del tiempo en México.

“Sin embargo, si el Presidente me invita en su oportunidad y me pide que lo apoye, pues lo voy a apoyar porque él ocupa gente de confianza, no ocupa leguleyos, líderes banales, ni tampoco demagogos. Yo acusé a los que me quisieron bloquear como Presidente Municipal, por qué lo hice? por que habiendo sido yo muy disciplinado y pensando que el Presidente se inclinó por Rocha dije ‘Hay que apoyarlo’, así, fui el primero que me pronuncié, después yo supe que no era así. La encuesta yo sé que la gané yo.

*¿No la ganó Rocha, entonces?

No, no es cierto. No la ganó. Pero eso no importa, ya fue el candidato, es el Gobernador. Hay que apoyarlo.

La encuesta a la que el Alcalde se refiere es aquella que se vivió al interior de Morena, en la que se buscaba un candidato a la gubernatura de Sinaloa.

RELACIÓN EN JUEGO

*¿No teme que la relación con Rocha, de tantos años, se rompa?

No, porque yo no ocupo a Rocha más que para que nos coordinemos.

* ¿Y que se vean afectadas obras, como por ejemplo, el Sistema de Transporte Integrado?

Eso sí es malo, sí me preocupa. Pero ya ha insistido mucho en que va a apoyar, pero hay personas que están detrás de él, o a un lado de él, que lo mal aconsejan.

A la par de estos roces con el Gobernador Rubén Rocha Moya, el Alcalde critica que existen compromisos con el Partido Revolucionario Institucional, pues hay priístas en el actual gabinete.

“Analiza su gabinete, mira quienes son. Ahí está mi hijo también y si él lo quiere correr, que lo corra... estaría tranquilo yo si lo corre”

*¿Está intranquilo de que su hijo trabaje ahí?

Sí, yo sí. Es mi hijo y no quiero que lo enreden en ninguna pendejada, o que lo usen para enredarme a mí. Él es sano y es una persona buena.

“A Rocha y a sus hijos yo los quiero como familia, hemos convivido en varias partes, pero parece que ellos no tienen el sentimiento aunque dicen que sí. Pero el hecho de que fuera mi tío o mi abuelo no me impide decirle que está mal lo que está haciendo porque importa más un pueblo que una persona amiga mía o pariente”, declara.

DISMINUIR EL IMPACTO

Ya que no pudo oficializar su propuesta de un aumento del 6 por ciento en el impuesto predial, la forma en la que el Alcalde de Culiacán pretende que se disminuya el impacto en la recaudación es eliminando descuentos en multas, así como también promociones para el sector empresarial.

De acuerdo al Presupuesto de Ingresos para Culiacán en 2021, la recaudación del predial en sus dos rubros, Rustico y Urbano, representa un 7.12 por ciento de la bolsa total de recursos con los que se sostiene el municipio.