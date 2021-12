Alcalde de Culiacán ‘acusa’ en evento público a diputados locales de ir en contra de su propuesta del Predial

En un evento oficial del Gobierno de Culiacán, el Alcalde Jesús Estrada Ferreiro señaló a los diputados de la 64 Legislatura de ir en contra de su propuesta de incrementar el impuesto predial en un 6 por ciento.

Esta semana se autorizó la actualización de las tablas catastrales, por lo que para el próximo año 2022 habrá un incremento del impuesto predial del 2.5 al 4 por ciento en los 18 municipios. De acuerdo con el Alcalde de la capital sinaloense esta actualización es insuficiente.

“La pobreza está bien focalizada, pero esa gente no tiene esperanzas de mucho porque por mucha voluntad que tengamos de ayudarles no tenemos recursos, y los recursos dependen del pago de impuesto predial, no hay de otra”, criticó.

Los señalamientos del Alcalde vinieron después de que el señor Guillermo Huezo, vecino de la colonia Lázaro Cárdenas, solicitó que se pavimentara el resto de la calle inaugurada, pues los vecinos llevaban 14 años esperando y ya se había realizado una cooperación ante la Comisión Municipal de Desarrollo de Centros Poblados de Culiacán.

“Sin ninguna cooperación pudimos haberla pavimentado, todas las demás, siempre y cuando se pague el impuesto predial como debe pagarse y los diputados y diputadas no se opusieran a que andemos recaudando lo que por mandato constitucional corresponde”, dijo Estrada Ferreiro.

“Yo no concibo que haya una ciudad como la nuestra, como muchas otras, que para una obra haya que cooperar. El impuesto es para esto, pero si no lo pagamos, pues no hay para esto”.

Mencionó que la decisión de los diputados de aprobar la actualización del impuesto predial a apenas un 4 por ciento afecta la economía de los municipios, y a su vez en los servicios públicos como agua potable, alumbrado y pavimentación.

“Si no lo pagamos y aparte los diputados lo limitan para que no lo actualicemos con la inflación. Hace cuatro días estuve en el Congreso del Estado reclamándoles la conducta perversa y corrupta de todos los diputados y diputadas que votaron a favor de que el dictamen se limitara hasta un 4 por ciento, menos 3 por ciento, algo así, en el impuesto predial”, puntualizó.

LA CONTROVERSIA

El martes, de manera unánime los legisladores de Sinaloa aprobaron el incremento al impuesto predial en los 18 municipios, por lo que a partir del 2022 el predial tendrá una actualización que va de 2.5 por ciento al 4 por ciento.

Este incremento para el Alcalde de Culiacán es insuficiente, pues él había propuesto que fuera del 6 por ciento para que se actualizara conforme a la inflación.