Alcalde de Culiacán aprovecha evento de contadores para defenderse de juicio político

En un evento organizado por la Asociación de Contadores y Fiscalistas del Estado de Sinaloa el Alcalde Jesús Estrada Ferreiro aprovechó el podio para defenderse del juicio político en su contra.

Estrada Ferreiro expresó que no está preocupado por el proceso jurídico con el que se busca retirarlo del cargo, y exaltó los logros de su administración, como el pago de la deuda pública, reducción de los gastos administrativos y obras públicas dentro de su gestión.

“No me preocupa mi puesto, jurídicamente no me preocupa, la forma en que llevé la administración pública fue muy honrosa, no debemos ni un solo peso de esta administración, pagamos más de 800 millones de pesos de deuda pública, iluminamos Culiacán, ¿cómo lo hicimos?, con honestidad, no robando ni violando derechos, aplicando el recurso público”, anunció.

Una de las razones por las que se emprendió el juicio político en su contra es por no aplicar el descuento del 50 por ciento a jubilados, pensionados y discapacitados, a lo que el Alcalde respondió que dicha acción dañaría severamente la junta de agua potable dejándola inoperable.

Expresó que actualmente el Ayuntamiento de Culiacán cumple con la obligación social de exonerar del pago del servicio del agua potable a toda persona que solicite el descuento y compruebe insolvencia económica.

“El Ayuntamiento cumple con una obligación social, legal y moral de apoyar a la gente que verdaderamente necesita (...) a cualquier persona que no tenga para pagar el agua se les está pagando el 100 por ciento”, explicó.

Estrada Ferreiro afirmó que sus acciones han sido bajo la ley y en beneficio de las finanzas públicas, que en todo momento ha respetado la Constitución, acción por la que ahora se encuentra en un proceso de juicio político.

“Cuando hablamos del respeto a la Constitución por encima de cualquier reglamento y nos quieren obligar a que lo hagamos a través de extorsiones y amenazas de juicios políticos sin fundamento alguno, entonces es cuando tienen vigencia lo que dijo un día Simón Bolívar: ‘Cuando la tiranía se convierte en ley, la rebelión es un derecho’”, sostuvo.

En el evento se encontraba el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Feliciano Castro Meléndrez, a quien invitó a dialogar en conjunto con el Gobernador y grupos de abogados y contadores.

“Yo invito con mucho respeto al Diputado presidente de la Jucopo para que nos sentemos con el Gobernador, con una comisión de los contadores, abogados y platiquemos en términos amistosos, sin rencores, nada más en términos de la Constitución”, anunció.

Al terminar el evento, Estrada Ferreiro y Castro Meléndrez se dieron la mano como símbolo de respeto y cordialidad, sin embargo, a pregunta expresa, el Diputado local anunció que seguirá los procedimientos jurídicos del juicio político por lo que descarta un acercamiento con el Alcalde y demás autoridades.

“Coincido con el Presidente Municipal, todo apegado a la ley, y en relación al juicio político abierto habremos de seguir los procedimiento que establece la ley, para respetar el proceso que se sigue lo recomendable es la prudencia, en ese sentido no vamos a entrar a una polémica”, expresó Feliciano Castro Meléndrez.