Alcalde de Culiacán defiende controversia constitucional contra decreto de pensiones a viudas de policías

A las viudas de policías municipales no se les ha quitado nada, defendió el Presidente Municipal de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro la controversia constitucional con la que busca deshabilitar el decreto 645 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa.

“A las viudas no les hemos quitado nada, es una Ley que quiere que les demos algo”, defendió el Mandatario municipal.

El Gobernador Rubén Rocha Moya pidió por escrito al Alcalde retirar la controversia constitucional, luego de ofrecerle un convenio para el pago de pensiones a viudas.

“Me pidió el Gobernador por escrito que no aceptaba el convenio si no retiraba la controversia constitucional. Qué malos los asesores que tiene el Gobernador, lo están engañando, lo están enredando, lo están metiendo en un embrollo del que no va a salir”, declaró el munícipe.

El decreto 645, aprobado en la administración del ex Gobernador Quirino Ordaz Coppel, permite a las viudas recibir el sueldo íntegro que los elementos tuvieron en vida y sus prestaciones, además da a los huérfanos de policías fallecidos la facultad de cobrar pensión; sin embargo, en septiembre de 2021, el Alcalde declaró que se había enviado una controversia constitucional a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para desestimar el decreto y que no fuera aplicable en Culiacán.

Cuando fue presentada la controversia, el Presidente Municipal declaró que la solución al recurso jurídico podría tardar hasta un año.

Este lunes, Estrada Ferreiro acudió al Palacio de Gobierno de Sinaloa para entregar el convenio firmado en el cual se documenta un compromiso entre el estado y el municipio de una erogación de 20 millones 335 mil 457.38 pesos para el pago homologado de las pensiones.

Este convenio fue propuesto por el Gobernador Rubén Rocha Moya y en un principio rechazado por el Alcalde, quien argumentó autonomía municipal, una controversia constitucional en proceso, y la falta de solvencia económica del municipio para adquirir responsabilidades posteriores.

Horas más tarde, Estrada Ferreiro acudió al Congreso de Sinaloa para entregar por escrito su defensa por el proceso de Juicio Político que enfrenta. En este proceso, la no homologación de pensiones de viudas de policías es una de las faltas de las que se le acusa al Alcalde.