Alcalde de Culiacán se dice impedido legalmente para hablar sobre video donde policías dejan ir a personas armadas

Para no entorpecer la investigación en torno al video que circuló en redes sociales en el que elementos policiales les permiten huir a hombres presuntamente armados, el Presidente Municipal de Culiacán omitió opinar sobre el tema.

Señaló que el Código de Procedimientos Penales le impide declarar ante un medio de comunicación sobre la situación.

“Yo no sé qué pasó exactamente, no me consta quién intervino o quién dejó de intervenir. En este momento hay carpetas de investigación en la Fiscalía estatal, no sé si en la federal también, y por lo tanto yo legalmente estoy impedido para dar declaraciones respecto a eso”, indicó Jesús Estrada Ferreiro.

“El Código de Procedimientos Penales pues no me permite a mí hacer declaraciones ni en pro ni en contra de personas que estén involucradas, porque finalmente lo que yo diga, o un funcionario público diga en relación a esto, puede favorecer al delincuente, en su imagen o algo, o lo puede perjudicar y como perjuicio lo argumentan, y entonces anulan su culpa, o sea lo dejan como si nada porque dicen que violaron sus derechos humanos”.

La semana pasada circuló en redes sociales un video en el que elementos policiales interceptaron a unos jóvenes a bordo de un vehículo particular. Después, se aprecia cómo los civiles descienden del vehículo y se sostienen la cadera, gesto que se ha asociado con la portación ilegal de armas.

En el video, los jóvenes son encañonados desde la distancia por los elementos y se les solicita que bajen las armas. Luego, se suben a los vehículos y se retiran del lugar. Los agentes no persiguen a los supuestos portadores de armas.

Los hechos ocurrieron en el sector Tres Ríos, en la esquina de conocido centro comercial de la zona.

El intento de detención se ha asociado con una agresión que ocurrió al interior de un centro nocturno en la que un joven fue herido por bala la madrugada del 10 de diciembre.

Presuntamente, los videos fueron tomados por un testigo minutos después de lo ocurrido.

De acuerdo al titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán, Mauricio García Rodríguez, los elementos no pertenecen a la corporación, lo que sugiere que fueron agentes estatales los involucrados.

“Pues es lo que yo percibo, los videos yo los revisé con detenimiento y no son elementos de la policía municipal”, dijo el pasado 11 de diciembre.

Ante esta declaración, el Secretario de Seguridad estatal, Cristóbal Castañeda Camarillo, declaró cuando recibieron el reporte sobre los hechos en el interior del bar, verificaron que había acudido una unidad de la Policía Municipal, quienes no actuaron ante la situación.

“Nosotros tenemos el seguimiento GPS de las unidades, sabemos qué unidades estaban, dónde estaban y podemos identificar claramente cuáles son. Esos elementos inclusive en los chalecos no traen el logo de la Policía Estatal”, replicó Castañeda Camarillo, el 12 de diciembre.

Estrada Ferreiro declaró que se debe investigar y castigar a los agentes que permitieron que los civiles huyeran.

“Es muy lamentable lo que ocurrió. Si estuvo involucrada gente del Estado o del Municipio, pues que actúen en contra de ellos. Hay todas las facilidades para que investiguen quienes apoyaron o permitieron que huyera la persona o fueron cómplices”, mencionó.

“Hubo declaraciones que eran del Estado o del Municipio, de donde hubieran sido, hay que castigarlos, no podemos seguir igual. Lo cierto es que en todas las corporaciones hay corrupción todavía y algo tiene que hacerse para esto”.