Alcalde de Culiacán se disculpa con viudas de policías tras orden de Derechos Humanos

En cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el Presidente Municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, se disculpó con los grupos a los que ha agredido con sus dichos y señalamientos en medios de comunicación.

Uno de esos grupos son las viudas de policías y policías jubilados, a quienes en 2021 el Alcalde se refirió como “perros sin dueño” por sus manifestaciones al frente del Palacio Municipal.

“(...) Y a las viudas de policías por la transgresión a sus derechos humanos que me han imputado injustamente. Entiendo que hay ignorancia en algunas de ellas y se aprovechan de ello, para que vayan a manifestarse, pero aun así no tengo nada en contra de ellas ni quiero ofenderlas”, dijo el primer edil.

También ofreció disculpas a los colectivos feministas y al gremio de periodistas, si se han sentido agredidos por el discurso del Alcalde.

“No omito manifestar que el respeto debe ser mutuo. Yo también exijo respeto a mis derechos humanos”, impuso.

La recomendación en torno a las viudas de policías fue promovida por el activista Mario Eduardo Rodríguez Kato, quién es hijo de un policía fallecido.

“Me permito ofrecer en este acto formal de Cabildo una disculpa pública al Señor Mario Rodríguez Kato, al que no conozco y no me interesa conocerlo, porque no tengo ninguna relación con él ni él conmigo, pero él se dijo ofendido por algo que dicen que yo dije. Yo sé la manipulación que hay respecto a la información, a lo mediático, pero aun así si él se sintió ofendido, me disculpo públicamente”, dijo el Alcalde.