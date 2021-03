Alejandro Higuera, con invitación personal de Rocha Moya, acude al registro en el IEES

Invitado personalmente por el candidato a la Gubernatura por Morena en Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el ex Alcalde de Mazatlán en tres ocasiones, Alejandro Higuera Osuna, acudió al registro del ex Rector de la UAS y lo acompañó al interior del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa para realizar el proceso, asegurando que dará su apoyo al morenista durante las campañas electorales.

“El perfil que Sinaloa ocupa, un hombre congruente de la izquierda democrática, un académico que tiene todo para ser un buen Gobernador”, expresó Higuera Osuna sobre Rocha Moya.

“Me dio la sorpresa de invitarme a estar presente, ahí adentro, de los cinco que le permitieron, lo cual es un privilegio para mí”, agregó el también ex integrante de la 59 Legislatura de la Cámara de Diputados.

Higuera Osuna renunció al PAN el 25 de enero, luego de haber militado en el partido por 39 años, al considerar que el PRI y el PRD no comparten los mismos ideales del partido en el que estaba, ahora al encontrar en el Senador con licencia el perfil para ser un buen gobernante de Sinaloa, le extendió su apoyo.

“Desde que renuncié al PAN, yo renuncié al PAN porque no estaba de acuerdo a que se aliara con el PRI, ese es un tema para mi concluido con la cortina bajada, y todo el apoyo al Senador Rocha”, dijo sobre cuando decidió apoyar al morenista.

Proyecto que los convence

Rubén Rocha Moya anunció durante su primer discurso como candidato de Morena a la Gubernatura de Sinaloa que hasta el inicio de las campañas se estará reuniendo con personas para invitarlas a su proyecto, destacando la presencia de Higuera Osuna en su registro en el IEES.

“Alejandro Higuera es un personaje muy conocido en Sinaloa, un compañero que por Acción Nacional ha sido tres veces Alcalde de Mazatlán, diputado federal y local, está aquí en primera línea conmigo y no le di ninguna candidatura, no me vino a pedir candidatura, viene a formar parte de un proyecto que los convence y abandonaron un proyecto de toda su vida”, dijo Rocha Moya sobre la presencia de “El Diablo” Higuera.