Alertan por casos de abuso hacia pacientes de centro de rehabilitación irregulares

La Unión de Redes Contra las Adicciones señalan que en Sinaloa cerca del 25 por ciento de los centros de rehabilitación no están regulados por no contar con avisos de funcionamiento, no tienen su manual de procedimiento o no tienen profesionales a su cargo