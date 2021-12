$!Algunos juguetes no son tan inofensivos como aparentan; evité obsequiarlos en Navidad

Para la licenciada en Psicopedagogía y Médico Terapeuta Infantojuvenil, Paola Rodríguez existe un problema importante que enfrentar sobre los presentes que se les regala a los infantes en estas épocas, y es la compra de juguetes bélicos o videojuegos no aptos para menores.

El uso de videojuegos no aptos para menores afecta su atención, entendimiento y sus emociones, al no poder diferenciar la realidad de la fantasía y sentirse en constante enfrentamiento.

“Ahorita los niños están tanto en línea, tanto por las condiciones escolares como por el hecho de que todavía estamos en pandemia, se han refugiado en esas realidades. El problema es que los niños no tienen la capacidad, y esto por desarrollo cerebral, de diferenciar la realidad de la fantasía. El detalle con todo este tipo de juegos que promueven la batalla, la guerra, el lastimar a otros para avanzar, tener que demostrar poder, es que el niño lo vive como si fuera una realidad. No todos los niños tienen esa capacidad de apagar el juego y poder regresar a esta realidad en donde no los están atacando”, explicó Rodríguez.

La especialista comentó que los niños y niñas relacionan los juguetes con intenciones e ideas, y este principio se aplica a juguetes benéficos para su desarrollo como para aquellos que lo impactan de manera negativa.

“Con esto también entran los juegos bélicos, todos los juegos que tengan que ver con armas, espadas, cuchillos, aunque sean de juguete. Muchos papás dicen ‘es que le regalo el arma de agua porque es de juguete’ sin embargo no podemos desvincular el mensaje del juguete; te pongo este ejemplo, cuando tú le regalas a un niño un juego de cocina, le estás vendiendo no nada más la cocina, sino que le estás vendiendo la idea de lo que se hace con la cocina: algo que preparas con tus manos, eso que preparas vas y lo compartes, lo mismo pasa con los muñecos y los peluches, la idea de cuidar, proteger y abrazar. La pregunta es ¿cuál es la idea de los juegos bélicos? muerte, destrucción, daño, superioridad, poder”, destacó.