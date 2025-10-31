$!Alistan panteones para recibir noviembre y los festejos de los difuntos en Culiacán

CULIACÁN._ Los panteones municipales de Culiacán están listos para recibir a los dolientes luego de que se realizaron labores en mantenimiento por parte del Ayuntamiento de Culiacán y sus diversas áreas.

Con estos trabajos, los culiacanenses podrán asistir este 1 y 2 de noviembre a los camposantos y podrán convivir en lugares más limpios y acogedores con sus fieles difuntos.

“El Departamento de Panteones, que somos nosotros, Parques y Jardines, Alumbrado Público, Aseo y Limpia, Protección Civil, todos trabajando con el mismo fin de que los camposantos se encuentren en excelentes condiciones”, explicó el jefe del Departamento de Panteones, Alan Celso Armenta Pérez.

“Actualmente estamos enfocados en el arañeo de hojarasca, vidrio y basura en general, que provoca las visitas recientes de ciudadanos que vienen y limpian sus capillas”.

Algunas actualizaciones que recibió el panteón es la recolección de basura, pintura y se va pavimentar la calle principal que está por dentro del lugar; además de las personas que hicieron mejoras para las tumbas de sus seres queridos.

Esto hace que para el Día de Muertos se tengan buenas condiciones para poder estar en el panteón.