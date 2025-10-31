$!Alistan panteones para recibir noviembre y los festejos de los difuntos en Culiacán

CULIACÁN._ Los panteones municipales de Culiacán están listos para recibir a los dolientes luego de que se realizaron labores en mantenimiento por parte del Ayuntamiento de Culiacán y sus diversas áreas.
Con estos trabajos, los culiacanenses podrán asistir este 1 y 2 de noviembre a los camposantos y podrán convivir en lugares más limpios y acogedores con sus fieles difuntos.
“El Departamento de Panteones, que somos nosotros, Parques y Jardines, Alumbrado Público, Aseo y Limpia, Protección Civil, todos trabajando con el mismo fin de que los camposantos se encuentren en excelentes condiciones”, explicó el jefe del Departamento de Panteones, Alan Celso Armenta Pérez.
“Actualmente estamos enfocados en el arañeo de hojarasca, vidrio y basura en general, que provoca las visitas recientes de ciudadanos que vienen y limpian sus capillas”.
Algunas actualizaciones que recibió el panteón es la recolección de basura, pintura y se va pavimentar la calle principal que está por dentro del lugar; además de las personas que hicieron mejoras para las tumbas de sus seres queridos.
Esto hace que para el Día de Muertos se tengan buenas condiciones para poder estar en el panteón.
El horario de atención es de las 08:00 a las 17:00 horas y como ya es habitual, no se permitirá el acceso de alcohol a las instalaciones.
En caso de que las personas insistan en querer ingresar con estas bebidas, se les retirarán y en caso de hacer caso omiso se les llevará a la Coordinación del Tribunal de Barandilla.
Leopoldo Francisco Tostado Guardado, encargado del Panteón Civil, compartió estar atento a los ciudadanos y al lugar, que consta de 10 hectáreas y 25 mil tumbas; además de compartir que la situación del panteón y sus visitantes ha disminuido.
La gente que lo visita, desde la pandemia, ya no va como antes y hubo otra recaída en asistencias con la inseguridad por la que atraviesa actualmente la ciudad.
Explicó que en la mañana, en el lapso de las 07:00 a las 08:00 horas, siempre hay más gente, luego se pierden por el horario del desayuno y regresan entre las 10:00 y 11:00 horas, se calma por la situación del sol.
Luego vuelven a las 14:00 horas, otra tanda de personas y en la tarde noche de 16:00 a 18:00 horas.
También comentó que otro factor que hace que menos gente visite el sepulcro es que las personas hacen un altar en su casa y ahí se reúnen para honrar a sus seres queridos que trascendieron, haciendo que ahora las nuevas generaciones no ocupen asistir y que solo los adultos tengan las ganas de asistir al panteón.