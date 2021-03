Alrededor de 20 funcionarios han renunciado a sus puestos en el Ayuntamiento de Culiacán informa Alcalde

Son alrededor de 20 los funcionarios que se separaron de su cargo dentro del Ayuntamiento, dio a conocer el Presidente Municipal provisional de Culiacán, Miguel Ángel González Cervantes.

Al cuestionarlo sobre cuáles son específicamente los funcionarios que dejaron su cargo señaló: “No traigo yo la lista porque vengo a este evento, no lo consideré necesario traer la lista aquí, acá es un evento distinto a este tema”.

--No trae la lista, pero ¿tiene información sobre eso?

“Son alrededor de 20 funcionarios, los nombres no me los sé de memoria obviamente”.

“Los que recuerdo así son el licenciado Rodelo, Yolanda de Recursos Humanos, Adrián Cerda de Mercados y otros más, la doctora Torres de Salud, no recuerdo exactamente todos”, comentó.

Sobre la supuesta renuncia de la Tesorera, Issel Soto señaló que ella no tiene aspiración a ninguna candidatura y que no sabe porque filtraron información sobre que se había separado de su cargo.

Uno de los que sí dejó su labores como responsable del área de Comunicación y ya dio su renuncia es el responsable del área de Comunicación, Vladimir Oviedo, señaló el Alcalde provisional.

En cuanto a la renuncia de Othon Herrera y Cairo como Secretario del Ayuntamiento dijo que en su lugar estará Rogelio Macedo de Asuntos Jurídicos porque así lo marca la ley.

“Ellos lo manejan como licencia, pero los funcionarios públicos es renuncia porque ellos no son electos por voto... ya están los reemplazos ahí, si me preguntas los nombres no te los puedo dar, porque no me los sé”, comentó.

“Probablemente regresen después de sus cuestiones de aspirantes, porque habrá quienes sí queden y quienes no y se les necesita aquí en el ayuntamiento es la realidad, son personas muy bien valoradas en el Ayuntamiento por su desempeño”, comentó.

En algunos casos los puestos quedarán a cargo de los subdirectores y entre el día de hoy (lunes) y mañana les tomará protesta en los puestos que se requiera llevar a cabo ese procedimiento.

14 funcionarios aspiran a un cargo

De acuerdo a la lista de registro para aspirantes por candidaturas de Morena, se mostraban funcionarios de primer nivel y Regidores del Ayuntamiento de Culiacán como aspirantes a diferentes comicios.

Al menos 14 funcionarios de esta administración municipal tienen la intención de participar para elección de un cargo público de cara al proceso electoral 2021.