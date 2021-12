Alta producción de tomate en otras zonas provocó la caída de su precio en Sinaloa: AARC

Luego de que se registrara una disminución en el precio del kilogramo de tomate a principios de mes, José Enrique Rodarte Espinosa de los Monteros, Presidente de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán (AARC), declaró que el precio de la hortaliza se fue a la baja por la alta producción en zonas como el bajío y Florida.

Por lo anterior, señaló que todas las zonas productoras cuentan con mucho volumen de hortaliza, lo que está generando una sobreoferta en el mercado.

“Sinaloa está entrando y está entrando con buen volumen y con buen clima, entonces, eso hace que en el mercado haya mucho volumen y los precios se van abajo”, dijo.

Recordó que en noviembre el kilogramo de Tomate en Sinaloa registró un incremento, ya que se contaba solamente con el producto de la zona del bajío.

“Cuando arrancamos estaba a la alza, todavía no entraba Florida, todavía no entraba Sinaloa, estaba lo que se produce en el bajío que ya no es poquito pero había buenos precios, entra Sinaloa, entra Florida y el volumen aumenta y hace que baje”, detalló.

Comentó que en la entidad la producción aun no llega a su tope y se siguen dando grandes cantidades de tomate, por lo tanto, si en Florida ocurre lo mismo, los precios bajos se mantendrán.

Actualmente, el precio del kilogramo de tomate en Sinaloa se mantiene cercano a los 20 pesos. Meses atrás, su costo fue superior a los 40 pesos.