Álvarez Máynez condena ataque armado contra diputados en Culiacán

A través de un mensaje difundido en la red social X, Máynez señaló que la crisis de violencia e impunidad que vive México, y particularmente Sinaloa ha rebasado todos los límites, al tiempo que expresó su preocupación por la escalada de agresiones contra actores políticos y representantes públicos.

El ex candidato presidencial y dirigente de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, condenó el ataque armado perpetrado contra los diputados Sergio Torres y Elizabeth Montoya en la ciudad de Culiacán.

“La crisis de impunidad y violencia de México, y en particular de Sinaloa, ha rebasado todos los límites. Estaremos atentos a la información del caso y a que no haya impunidad”, afirmó el ex aspirante presidencial, quien subrayó la necesidad de que las autoridades esclarezcan los hechos y eviten que el caso quede impune.

Asimismo, indicó que se mantendrán atentos a la información oficial que se genere en torno al atentado y a las acciones que emprendan las instancias correspondientes para garantizar justicia.

Hasta el momento, las autoridades no han informado de personas detenidas ni han precisado el móvil del ataque, así como tampoco se ha revelado el estado de salud de los legisladores agredidos.