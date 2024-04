CULIACÁN._ Jorge Álvarez Máynez, candidato a la Presidencia de México por Movimiento Ciudadano, informó que una de sus propuestas es mejorar los derechos laborales de los periodistas y crear mecanismos de protección a través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

“Tienes tú que darles derechos laborales, derechos sociales, porque un problema de el riesgo que asumen los periodistas son las condiciones de precariedad en las que trabajan”, argumentó.

“Tener en la Comisión Nacional de Derechos Humanos un mecanismo de protección a periodistas y además también, transformar la seguridad para formar el enfoque con el que se ha generado impunidad en México, obviamente va a tocar a los periodistas”, explicó Álvarez Máynez.

Asimismo, el candidato destacó que durante el Debate Presidencial en el que compitió con sus contrincantes de Morena y de la Coalición Fuerza y Corazón por México, Claudia Sheinbaum y Xóchilt Gálvez respectivamente, no se mencionó sobre las iniciativas en favor a los periodistas porque se hablará del tema hasta la tercer sesión.

“Yo he propuesto mecanismos de defensa, de protección especializada y el problema en el caso del debate es que no venían en los temas. Yo contesté a todas las preguntas que se me hicieron en el debate, planteé propuestas en todos los aspectos de todos los temas que se me hicieron en el debate”, comunicó.

“Justicia y Seguridad va a ir hasta el tercer lugar, pero yo pienso que la protección de los periodistas no solamente es un asunto de su calidad de ciudadanas y ciudadanos, ya de por sí debería ser una razón suficiente para protegerlos, sino que además les debemos el derecho a la verdad”, precisó.

Por último, expresó que el cuestionar a los periodistas porque critican las formas del Gobierno, es una manera de estigmatizar, por lo que proteger su derecho a la verdad, es también hacerlo con el de la sociedad.

“Proteger a los periodistas es proteger el derecho a la verdad de las mexicanas y los mexicanos y que tenemos que procesar un mecanismo de protección a periodistas desde el poder”, comentó.

“Pero si desde el poder lo que se hace con los periodistas es cuestionarlos porque critican, es estigmanizarlos. Estamos en el mundo al revés”, manifestó.

Cabe señalar que el militante de MC ha sido el primer candidato a la Presidencia de México en mencionar propuestas para protección de periodistas, que es algo que agravia al país desde los últimos años.

Tan solo 2022, asesinaron a 13 comunicadores en el país, siendo uno de ellos Luis Enrique Ramírez Ramos, periodista Sinaloense, esto de acuerdo con la organización Artículo 19.

Esta mañana, Álvarez Máynez estuvo en la Torre Académica de la Universidad Autónoma de Sinaloa para que los estudiantes conocieran de primera mano sus propuestas, así como que se interesen en la política y resolver algunas dudas.