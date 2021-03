“Resultó ganador en el proceso interno”, dijo el Senador Américo Villarreal Anaya, Delegado nacional de Morena en Sinaloa, respecto a Gerardo Vargas Landeros, sin embargo, el líder del movimiento Fuerza Trébol no se registró como aspirante por la presidencia municipal de Ahome, que es la que el partido asignó, sino por la alcaldía de Culiacán, en la cual se registró a Jesús Estrada Ferreiro por segunda ocasión.

“Si tú recuerdas, inclusive, nuestro compañero Gerardo Vargas Landeros estuvo participando en la oportunidad de estar al frente del Gobierno del Estado y el CEN a nivel nacional aceptó su participación y firmó los acuerdos de respetar los resultados que se dieron en las encuestas en este sentido”, dijo el Delegado.

Villarreal Anaya explicó que en Morena están en la etapa de cierre y conformación de la gente que va a participar en la próxima contienda electoral y que están buscando la conformación de los mejores cuadros para poder participar en esta contienda.

“Yo creo que en todas las circunstancias políticas, no sólo del Movimiento de Regeneración, sino en todos los entornos políticos hay gente que va a salir en la candidatura y hay gente que no va a salir en la candidatura, eso puede generar una situación de desagravio, que tenían una expectativa que a lo mejor en este momento no se cumple”, dijo por las inconformidades de militantes y simpatizantes.

El Senador compartió que en el caso de Sinaloa, dijo, fue el sexto lugar en que más gente se inscribió, fueron más de 3 mil personas para los diferentes puestos de elección popular que se postularon, por lo que manifestó que en Morena se sienten complacidos de que haya este interés, sin embargo, no hay más de 450 lugares en Sinaloa, incluidos los suplentes, por lo que no pueden acomodar los otros 2 mil 800 pendientes.

El senador tamaulipeco detalló que, respecto a una estructura de partido de la que carece Sinaloa, este problema no es privativo de la entidad, sino que el estado al que él pertenece, también se encuentra actualmente sin una dirigencia, pero dijo encontrar unidad entre militantes sinaloenses.

“Estamos muy complacidos de ver el entusiasmo y la unidad que hay en los morenistas y la gran aceptación que tiene Morena en Sinaloa y sobre todo la gran aceptación que tiene nuestro presidente, el Licenciado Andrés Manuel López Obrador, que yo creo que ahora que vean ustedes los cuadros que se van a presentar para este proceso electoral próximo, la ciudadanía entenderán cómo se dieron los equilibrios y las posiciones políticas”, concluyó.