$!Amigos Animalistas lamentan violencia contra animales; exigen se cumpla la ley en el caso de ‘Princesa’

“Desilusiona un poco que ya haya un ley, pero que no esté establecido el proceso y por lo tanto no haya habido un castigo para las personas que cometen estos delitos y como fundación y todos los animalistas de Sinaloa, lo que buscamos es por lo que hemos luchado todo estos años, que haya una ley que los proteja y se haga valer”, comentó.

Para la activista esta es una situación que causa tristeza, ya que es una lucha de todos los días, porque siempre va a haber una persona que no sea consciente de que debe de cuidarlos, y siempre va a haber una persona que no los respete y es ahí donde entra la parte en la que ellos trabajan, que es en educar a las personas, porque además del rescate es la educación.

“Y si hay una razón por la cual se difunden estos casos no es por morbo, en mi caso no, en mi caso lo hago porque es parte de nuestra labor y porque es lo que ayuda a concientizar a la gente de lo que existe en la ciudad”, dijo.

“Porque mucha gente no sabe que estas cosas pasan y no tiene idea de la realidad del País en el que viven en ese sentido, entonces nuestra labor siempre es esa, informar, sin morbo, sin exagerar, sin poner de más, de echar a alguien de culpable, no, simplemente informar de lo sucedido.Y que la gente haga conciencia de que eso pasa y también las personas de cierta forma presionan porque se ejerza la Ley”.

“Sabemos que siempre va a haber algo por lo que luchar, nos gustaría que cada vez hubiera menos casos, que hubiera más educación, más conciencia, que se viera que se cumple con la ley para que otras personas que han hecho eso o tienen la intención de hacer eso, la piensen dos veces, sepan que van a recibir un castigo por este delito”, expresó.