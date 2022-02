AMLO apoyaría descuentos en el agua, le dice Rocha Moya al Alcalde de Culiacán

El Presidente Andrés Manuel López Obrador apoya a los adultos mayores y población vulnerable, por lo que aprobaría los descuentos en el recibo del agua elevados a Ley, sentenció el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Lo anterior luego de que el Alcalde de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro expusiera en medios de comunicación locales su intención de acusar al Ejecutivo y Legislativo de Sinaloa con el Presidente de la República, alegando una conducta inconstitucional al obligar a las juntas de agua potable a subsidiar la mitad del recibo en personas de la tercera edad y discapacitados.

“Entonces que no me vaya a acusar con el Presidente porque le va a salir el tiro por la culata porque el presidente está haciendo justamente todo lo que puede hacer por apoyar a adultos mayores y a personas con discapacidad”, explicó el titular del Ejecutivo Estatal.

A principios de febrero se publicó en el Periódico Oficial del Estado la reforma a Ley de Agua Potable y Alcantarillado para garantizar el descuento del 50 por ciento en el recibo del agua de adultos mayores y personas con discapacidad.

Antes de esto, el Alcalde envió al Gobernador dos misivas en torno al tema, una explicando la imposibilidad del municipio de sostener dichos descuentos, y otra invitando a una reunión en la Junta de Agua de Alcantarillado y Agua Potable, el Gobernador no respondió a estas.

“El tema del Presidente Estrada no me quita el sueño eso, tenemos opiniones diferentes, ya se los dije yo aquí. Yo en respeto y el veto es una figura para moderar el equilibrio entre poderes, pero no lo puedes ejercer no es obligatorio que lo ejerzas, cuándo lo puedes ejercer cuando crees tú que en efecto hay una contrariedad que tú no compartes en lo que han aprobado los diputados, por ejemplo, pero en este caso no, sí comparto lo que aprobaron los diputados”, continuó el Gobernador.

“Entonces, a mí me toca una fase de la Legislación que se llama publicar el decreto, yo publiqué. Por qué, yo no sé por qué estaría en contra del presidente porque ahí lo que hicieron es otorgar descuentos a las personas mayores y a las personas con discapacidad”

Debido a este desacuerdo, el Gobierno de Culiacán promoverá una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia para invalidar la decisión del Ejecutivo y Legislativo en el municipio.