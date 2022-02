AMLO no irá al Carnaval de Mazatlán, asegura Rocha Moya

Durante su visita a Sinaloa, el Presidente Andrés Manuel López Obrador no irá al Carnaval de Mazatlán, aseguró el Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya.

El gobernador recordó que el presidente ya ha dejado en claro que no suele asistir a festividades durante sus visitas.

“No, no, él viene a una agenda, hay carnaval pero no viene al carnaval, el presidente no va a fiestas, ya lo ha dicho, ni sale a comer a restaurantes, entonces, no va al carnaval”, puntualizó.

Asimismo, afirmó que el motivo de la visita de López Obrador es para supervisar el avance de las presas Picachos y Santa María.

Rocha Moya, dijo desconocer si estará presente este sábado en la coronación de la Reina del Carnaval, pues tal parece que recibirá al presidente ese mismo día por la noche.

El pasado martes, el mandatario estatal confirmó que el presidente López Obrador visitará Sinaloa el próximo domingo, en esta recorrerá el sur del estado y estará supervisando las presas.

Respecto al inicio del carnaval, el gobernador señaló que los reportes que le hicieron llegar le detallaron que el evento se llevó a cabo de manera ordenada y que este se atendió correctamente por parte de las autoridades de salud y de seguridad pública.

“El reporte que tenemos es que estuvo ordenado, que está funcionando el sistema, la estrategia tanto de seguridad como la del cuidado, tengo detalles pero el reporte que me dieron hoy en la mañana es que se atendió bien durante el día de ayer”, sostuvo.