AMLO solo vino a Sinaloa a decirnos lo mismo que en su campaña de 2018, dice Sergio Torres

CULIACÁN._ En su reciente visita a Sinaloa, el Presidente Andrés Manuel López Obrador vino a decirnos lo que ya dijo en su campaña electoral de 2018 en el tema de salud, opinó Sergio Torres Félix.

El dirigente estatal de Movimiento Ciudadano señaló que el Presidente no le dejó a los sinaloenses un beneficio como tal sino las mismas promesas referentes a la mejora del sistema de salud, promesas que siempre hace en todos los lugares que visita.

“En esta gira del Presidente López Obrador a Sinaloa, ya con cuatro años como Presidente de México, viene a decirnos que ahora sí va a haber medicinas, que ahora sí va a haber un buen sistema de salud, vino a decirnos lo que ya dijo en su campaña en el 2018”, dijo.

De acuerdo con el líder partidista, nadie cree que López Obrador pueda cumplir estas promesas, ya que las ha hecho desde el 2018 y, en más de cuatro años de gobierno, no las ha cumplido.

“Si en cuatro años no ha podido o no ha sabido o no ha querido, menos lo va a hacer en dos, las cuentas no nos dan”, afirmó.

Fue el pasado domingo cuando el Presidente López Obrador visitó Guamúchil, cabecera municipal de Salvador Alvarado, para supervisar los avances de transición del IMSS-Bienestar en Sinaloa, precisamente en el Hospital General.

En su mensaje, admitió que ha habido atrasos en cuanto a las mejoras del sistema de salud debido a la pandemia de Covid-19, sin embargo, aseguró que dicho sistema será de los mejores en el mundo.

López Obrador garantizó bases para los trabajadores, así como infraestructura y equipamiento para los hospitales que formen parte del plan de salud IMSS-Bienestar.



Un fracaso, el sistema de salud de AMLO

Torres Félix calificó como un fracaso el nuevo sistema de salud que se implementó del Presidente López Obrador, pues desde su implementación en los hospitales había medicinas, atención oportuna a niños con cáncer, se ofrecían quimioterapias; además, desapareció el Seguro Popular.

“En uno de los temas más sensibles que aquejan a las familias sinaloenses como lo es el tema de salud, ha fallado estrepitosamente, yo creo que todos estamos ciertos que es un fracaso el nuevo sistema de salud en México de AMLO y de Morena”, manifestó.

Respecto al Seguro Popular, lamentó que tanto AMLO como Morena se enfocaron por desaparecerlo, en lugar de fortalecerlo, cuando este sistema ofrecía consultas, operaciones, trasplantes y medicamentos gratuitos.