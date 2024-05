Tema de pesca, con la Marina

A las afueras de la Base Aérea Militar, sitio que albergó la reunión, acuacultores se plantaron con lonas para acusar un problema con la comercialización ilegal de camarón ecuatoriano en el territorio sinaloense, tema que el Gobernador trató con López Obrador.

“De su parte, van a ver al Secretario de Marina, yo me voy a encargar de conseguirles la audiencia. Secretario de Marina, porque tiene que ver con el tema de las aduanas, entonces, sí le dije (a AMLO) que ustedes seguramente estaban ahí, yo no los vi que estuvieran”, señaló Rocha Moya.

“Le traté el asunto y me dijo “diles de mi parte que van a ver al Secretario de Marina. Yo me voy a encargar de hablar con el Almirante Ojeda (José Rafael Ojeda Durán), y le voy a decir qué me dijo el Presidente, a ver que los agende y los atienda, y muy probablemente yo pueda ir a acompañarlos”.