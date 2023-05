CULIACÁN._ La amonestación pública dictada en contra de la Universidad Autónoma de Sinaloa es trabajo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, afirmó el Gobernador Rubén Rocha Moya, al mismo tiempo que aseguró no haberse involucrado en dicho proceso.

“Es un trabajo de la CEAIP, es un trabajo de ellos, yo no sé, ¿por qué? Porque yo no les he pedido nada absolutamente, luego se especula “ah mira, el Gobernador ya anda viendo allá al juez fulano” no, no hago eso”, compartió.

“Lo que a ustedes les dije es que estaban en falta en la Universidad si no subían las actas del comité de adquisiciones, porque es información pública de oficio, en las que están obligadas todas las dependencias a subirlas, no a que se las pidan”.

Así, agregó que seguramente sea producto de un trabajo previo de la comisión, pues ya habían revisado el tema y reiteró que es asunto de ellos.

El pasado viernes la CEAIP amonestó públicamente a la UAS por no solventar con criterios de transparencia de varias fracciones que están enlistadas dentro de un acuerdo; a su vez, aprovechó para precisar que de seguir con estas faltas, procedería a una multa económica.